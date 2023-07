WDR-Sport Schalkes Mission Wiederaufstieg ist in vollem Gange Stand: 25.07.2023 13:14 Uhr

Der FC Schalke 04 will nur ein kurzes Gastspiel in der 2. Bundesliga geben. Die Königsblauen haben sich den sofortigen Wiederaufstieg fest vorgenommen. Doch sind sie dafür schon ausreichend gerüstet?

Von Jörg Strohschein

Das Interesse war trotz des schlechten Wetters mit Dauerregen und unangenehmen Wind überaus groß. Rund 50.000 Anhänger des FC Schalke 04 kamen am vergangenen Wochenende zum offiziellen Saisonstart der Königsblauen auf das Vereinsgelände, um sich umzuschauen, sich zu vergnügen und neue Spieler kennen zu lernen. Gerade in dieser Frage gab es ja wieder viele Neuigkeiten in den vergangenen Wochen nach dem Wiederabstieg.

Allein zwölf Spieler stehen derzeit auf der Liste der Abgänge, darunter Leistungsträger wie Marius Bülter (Hoffenheim) und Rodrigo Zalazar (SC Braga). Fünf Neuverpflichtungen stehen dem bislang gegenüber. Ron Schallenberg (Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin), Lino Tempelmann (Freiburg), Marius Müller (Luzern) und Bryan Lasme (Bielefeld) haben sich den Schalkern zur neuen Saison angeschlossen. Zudem mit Keke Topp und Assan Ouédraogo zwei vielversprechende Talente aus der Jugend der Königsblauen.

Weitere Zugänge, vor allem im Defensivbereich, werden dringend und täglich erwartet, auch weil sich Innenverteidiger Leo Greiml im letzten Testspiel gegen Twente Enschede (2:2) vor Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zugezogen hat und mehrere Monate ausfallen wird. Das ist die sensible Achillesferse der Schalker. Timo Baumgartl (Eindhoven) und auch Maxim Leitsch (Mainz) sind im Gespräch.

Der dritte Radikalumbruch in zwei Jahren ist im vollem Gange. Das Ziel aber eindeutig: Sofortiger Wiederaufstieg. "Wer mich kennt der weiß, dass ich aufsteigen will. Und mit Druck kann ich umgehen", sagt Trainer Thomas Reis und lässt keinen Raum für Spekulationen offen. "Wer keinen Druck aushalten kann, der ist auf Schalke auch fehl am Platz."

Aber anders als nach dem Abstieg vor zwei Jahren hat sich das (finanzielle) Chaos nach rigiden Sparmaßnahmen durch die Klubführung verflüchtigt. Zudem haben die Schalker bisher einen Transferüberschuss erwirtschaftet, der derzeit bei rund 14 Millionen Euro liegen dürfte. Der Etat für den Kader liegt erneut bei rund 20 Millionen Euro und damit im oberen Bereich der 2. Liga. Die Lage bleibt insgesamt aber immer noch angespannt, auch weil es noch nicht gelungen ist, einen Hauptsponsor für die anstehende Saison zu finden. Und: Der Schuldenberg ist noch immer riesig (ca. 180 Millionen Euro).

Terodde soll es wieder richten

Die Schalker sind dennoch in ruhigere Fahrwasser gekommen, die Hoffnungen der Fans, dass die Mannschaft es auch in dieser Saison hinbekommen könnte, sofort wieder in die Beletage zurückzukehren, ist vorhanden. "Klar, wir sind Schalke 04 und haben natürlich den Ansatz, guten Fußball zu spielen. Aber im Endeffekt wollen wir erfolgreichen Fußball spielen. Dazu gehört auch mal ein dreckiges Spiel mit langen Bällen", sagt etwa Mittelfeldspieler Seguin.

Die größten Hoffnungen liegen wohl erneut auf dem neu gekürten Teamkapitän Simon Terodde. In seiner ersten Schalke-Saison hatte er die Königsblauen fast im Alleingang mit seinen 30 Toren in die Bundesliga geschossen. Der mittlerweile 35 Jahre alte Angreifer bekennt sich ebenfalls eindeutig zu den Zielen des Klubs. "Jetzt habe ich natürlich den Traum, im nächsten Jahr im Mai hier zu sitzen, vor vollem Haus vor der Nordkurve und wieder den Aufstieg zu feiern. Das würde die ganze Sache für mich hier abrunden", sagte Terodde und blickt damit auf eine möglichst erfolgreiche Zukunft voraus.

Am Freitag (28.7.2023), beim Gastspiel beim Hamburger SV zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga, wird der Ruhrgebietsklub gleich auf die erste schwere Probe gestellt.