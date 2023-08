WDR-Sport Schalker Personalsorgen werden größer Stand: 23.08.2023 15:16 Uhr

Der FC Schalke 04 muss mindestens bis Mitte September auf Kenan Karaman und Dominick Drexler verzichten. Auch Sebastian Polter fällt weiter aus.

Karaman und Drexler hatten sich beim 0:1 am vergangenen Sonntag bei Eintracht Braunschweig im muskulären Bereich verletzt. "Ich denke, dass es bis zur Länderspielpause definitiv sein wird. Das hat das Spiel am Wochenende aus unserer Sicht negativ abgerundet", sagte Schalke-Trainer Thomas Reis am Donnerstag. Beide Akteure fallen wie auch Polter am Freitag gegen Holstein Kiel definitiv aus.

Angreifer Polter soll laut Reis am 2. September bei Wehen Wiesbaden wieder zur Verfügung stehen. Anschließend geht der Profi-Fußball in die Länderspielpause. Das nächste Spiel findet anschließend am 16. September gegen den 1. FC Magdeburg statt.