WDR-Sport Schalke stattet U19-Talent Amoussou-Tchibara mit Profivertrag aus Stand: 31.01.2025 16:58 Uhr

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat ein weiteres Talent mit einem Profivertrag an sich gebunden.

Wie die Gelsenkirchener am Freitag mitteilten, verlängerte nach Offensivspieler Ayman Gulasi auch Torjäger Zaid Amoussou-Tchibara seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2028. Der 18-Jährige kommt in der laufenden Saison in der U19 auf 21 Treffer in 17 Pflichtspielen.

"Zaid hat sich in die Trainingseinheiten mit den Profis sehr gut eingebracht und angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt", sagte Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, über Amoussou-Tchibara, der im Winter-Trainingslager bei den Profis mitwirkte: "Wir wollen gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen und ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen."

