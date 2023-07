WDR-Sport Schalke mit Remis im letzten Testspiel vor Zweitliga-Start Stand: 22.07.2023 16:00 Uhr

Der FC Schalke 04 ist eine Woche vor Zweitliga-Start im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Beide Mannschaften trennten sich am Samstag vor mehr als 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Schalker Arena 2:2 (2:2). Michel Vlap brachte die Niederländer nach 15 Minuten in Führung. Kenan Karaman (30.) und Neu-Kapitän Simon Terodde (40.) drehten die Partie zwischenzeitlich für S04. Sem Steijn traf nur zwei Minuten spätzer zum Endstand.

Ein weiterer Wehrmutstropfen für Schalke: Leo Greiml musste bereits nach sieben Minuten nach einem Zusammenprall mit Manschaftkollege Marcin Kaminski verletzt vom Feld.

Zweitliga-Auftakt beim HSV

In fünf Testspielen sammelte Schalke nun zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage 0:2 gegen den FC Kopenhagen). Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) startet Schalke mit einem Auswärtsspiel beim HSV in die Zweitliga-Saison.