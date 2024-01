WDR-Sport Schalke leiht Churlinov erneut aus Stand: 23.01.2024 13:48 Uhr

Der FC Schalke 04 hat Offensivspieler Darko Churlinov verpflichtet. Der 23-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten FC Burnley.

Schalke besitzt zudem eine Kaufoption, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Die Ablösesumme soll zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen.

Als Aufstiegsheld gefeiert

Churlinov hatte bereits in der Saison 2021/22 auf Leihbasis für Schalke gespielt und mit dem Klub damals den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Anschließend kehrte er zum VfB Stuttgart zurück und wechselte noch im gleichen Sommer nach England.

"Darko spielt mutig, sucht das Eins-gegen-Eins und wird uns so unberechenbarer machen", sagte Sportdirektor Marc Wilmots über den 23-Jährigen, der wegen einer lebensgefährlichen Blutvergiftung im vergangenen Sommer nur wenig Spielpraxis hat. Umso mehr freut sich der Außenstürmer auf die neue Aufgabe: "Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert ist, der so auf seine Herausforderung brennt", so Wilmots.

Ohne Einsatz in der Premier League

In der laufenden Saison kam der 19-malige Nationalspieler in Burnley nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, für Nordmazedonien stand er im Oktober beim 3:1 gegen Armenien 35 Minuten auf dem Platz.

Schalke liegt in der Tabelle auf Rang 14 und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.