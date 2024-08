WDR-Sport Schalke holt Angreifer und Abwehr-Talent Stand: 20.08.2024 12:17 Uhr

Schalke 04 hat sich die Dienste von Angreifer Ilyes Hamache und Abwehrtalent Steve Noode gesichert. Der 19-Jährige Noode wechselt aus Kameruns Liga nach NRW.

Der FC Schalke geht wenige Tage vor dem Ende der Wechselfrist nochmals in die Transferoffensive. Mit Angreifer Ilyes Hamache und Perspektivspieler Steve Noode verpflichtete der Fußball-Zweitligist zwei weitere neue Profis.

Wie der Revierclub mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte Hamache vom französischen Zweitliga-Absteiger FC Valenciennes einen Vertrag bis 2028. Im November 2022 feierte der Rechtsfuß gegen Indonesien sein Debüt in der französischen U20-Nationalmannschaft.

"Langfristige Kaderstrategie"

"Ilyes hat in seinen über 80 Spielen in der zweiten französischen Liga gezeigt, dass er ein kreativer Fußballer mit gutem Spielverständnis ist. Mit seinem Profil, das er in seinem jungen Alter noch weiterentwickeln kann, ist er offensiv sowohl außen als auch im Zentrum einsetzbar", sagte Sportdirektor Marc Wilmots.

Der in Kamerun geborene und bis 2029 gebundene Noode soll die Abwehr des Revierclubs verstärken. Der 19-Jährige spielte von 2019 bis 2021 für Indomables. Anschließend wechselte er zur A.S. International Football Académie, für die er in den vergangenen drei Jahren aktiv war. Noodes Verpflichtung ist laut Schalke "Teil der langfristigen, mehrjährigen Kaderstrategie".

"Ich freue mich sehr, nun ein Teil des S04 zu sein", sagte Noode: "In den vergangenen Monaten hatte ich sehr gute Gespräche, in denen mir die Verantwortlichen dieses großen Vereins aufgezeigt haben, wie ich mich hier in den kommenden Jahren weiterentwickeln kann."