WDR-Sport Schalke gibt Murkin nach Utrecht ab Stand: 27.05.2025 10:06 Uhr

Fußball-Zweitligist Schalke 04 trennt sich vorzeitig von seinem Linksverteidiger Derry John Murkin.

Der Engländer wechselt in die Niederlande zum FC Utrecht und bescherte den Schalkern damit eine Transfereinnahme in nicht genannter Höhe, wie der Zweitligist am Dienstag bestätigte. "Wir mussten ein Jahr vor Vertragsende eine Entscheidung treffen, weil Derry seinen Vertrag auf Schalke nicht verlängern wollte", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei den Gelsenkirchenern: "Für uns stimmen mit Blick auf Alter, Laufzeit und Marktwert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers."

Murkin war im Sommer 2023 vom damaligen niederländischen Erstligisten FC Volendam zu den Schalkern gewechselt. Auch in seiner Jugend spielte der heute 25-Jährige bereits in den Niederlanden. Für S04 lief er in 54 Zweitligaspielen und dreimal im DFB-Pokal auf.

Unsere Quellen: