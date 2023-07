WDR-Sport Schalke-Coach Reis zieht nach Trainingslager positives Fazit Stand: 16.07.2023 13:04 Uhr

Schalke-Trainer Thomas Reis ist mit dem rund einwöchigen Trainingslager im österreichischen Mittersill zufrieden. Zum Abschluss feierte sein Team einen 5:0-Sieg gegen Gornik Zabrze.

"Ein Trainingslager ist immer dazu da, dass man zusammenwächst, neue Spieler integriert und man sich kennenlernt. Ich denke, dass wir sehr viel Freude beim Training hatten", sagte der Trainer des Bundesliga-Absteigers Schalke 04 am Samstag nach dem abschließenden Test gegen den 14-fachen polnischen Meister Gornik Zabrze (5:0) um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Lukas Podolski.

Sonderlob des Trainers für Spielfreude und Intensität

Die überzeugende Vorstellung mit Toren von Kenan Karaman (14. Minute), Blendi Idrizi (32.), Bryan Lasme (67.), Assan Ouédraogo (79.) und Soichiro Kozuki (89.) in Österreich veranlasste Reis zu einem Sonderlob: "Wenn du so ein Spiel abrufst, siehst du, dass die Jungs einfach Spielfreude haben. In diesem Spiel hat bei uns die Intensität gestimmt."

Der Schalker Neuzugang Ron Schallenberg (kam diesen Sommer vom SC Paderborn) ist mit einem ähnlich guten Gefühl aus Österreich abgereist: "Der Sieg tat gut. Es ist wichtig, nach einer Woche harter Arbeit im Trainingslager mit einer guten Mannschaftsleistung und einem positiven Gefühl nach Hause zu fahren", sagte der 24-Jährige, der im Spiel gegen die Polen eine Stunde lang im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde.

Der Bundesliga-Absteiger ist am Sonntag nach gut einer Woche wieder in Gelsenkirchen angekommen. Die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV steigt am Samstag (22. Juli/13.30 Uhr) im heimischen Stadion gegen den niederländischen Club FC Twente.