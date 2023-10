2. Fußball-Bundesliga Schalke holt Belgier Geraerts als neuen Trainer Stand: 09.10.2023 15:00 Uhr

Der Belgier Karel Geraerts wird neuer Trainer des FC Schalke 04. Der 41-Jährige erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, wie die Gelsenkirchener am Montag (09.10.2023) mitteilten.

Geraerts, der bereits am Sonntagabend den neuen Vertrag unterschrieben hat, war zuletzt beim belgischen Überraschungsklub Union Saint-Gilloise beschäftigt. Trotz einer erfolgreichen Saison mit Platz drei hatte sich der Verein aber von ihm getrennt.

Abstimmung zu Geraerts "insbesondere mit Youri Mulder"

"In den vergangenen zwei Wochen haben André Hechelmann und ich intensiv daran gearbeitet, den passenden Trainer für das gesuchte Profil zu finden. Der Prozess verlief in enger Abstimmung mit dem Sportausschuss und insbesondere Youri Mulder, der speziell in den Niederlanden und Belgien sehr gut vernetzt ist", erklärte Sportvorstand Peter Knäbel.

Geraerts sei die absolute Wunschlösung, betonte er auf der Pressekonferenz am Montagmittag. Es werde aktuell noch ein Co-Trainer gesucht, wie Sportdirektor André Hechelmann erklärte. Dieser stehe aber momentan noch woanders unter Vertrag.

Schalke hinkt Ansprüchen hinterher

In Geraerts erhält Schalke einen international erfahrenen Coach. Mit Saint-Gilloise hatte er sich in der vergangenen Saison in der Europa League im Achtelfinale gegen den 1. FC Union Berlin durchgesetzt und war dann im Viertelfinale an Bayer Leverkusen gescheitert.

Auf Schalke erwartet ihn nun eine ganz andere und schwere Aufgabe. Der Revierklub läuft derzeit seinen eigenen Ansprüchen weit hinterher. Als Erstliga-Absteiger heißt das Saisonziel eigentlich direkter Wiederaufstieg.

Statt in der Spitzengruppe mitzumischen, liegt Schalke in der Tabelle aber auf dem 16. Platz. Nach nur zwei Siegen in den ersten sieben Liga-Partien hatte sich der Traditionsverein am 27. September von Trainer Thomas Reis getrennt, Assistenztrainer Matthias Kreutzer übernahm interimsweise.

Geraerts bescheinigt Team "großes Potential"

Sein Debüt als S04-Coach gibt Geraerts am 22. Oktober beim Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Dass die Gelsenkirchener in der vertrackten Situation auf einen Coach setzen, der die Liga nicht kennt, für den Schalke erst die zweite Station als Profitrainer ist und der nur wenig Deutsch spricht, ist durchaus eine "mutige Entscheidung", wie Knäbel einräumte.

"Am Ende geht’s um Inhalt und Überzeugung", unterstrich aber Sportdirektor Hechelmann. "Und das wird er der Mannschaft in der Sprache vermitteln, in der er sich aktuell am wohlsten fühlt."

Luft nach oben bescheinigte Geraerts dem Team jedenfalls. Mit Blick auf das 1:2 gegen Hertha BSC am Sonntag, das Geraerts mit seiner Familie live im Stadion verfolgte, sagte er: "Ich habe nach zehn, 15 Minuten zu meiner Frau gesagt: 'Ich sehe großes Potenzial in dieser Mannschaft.'"

Ziel ist eine "Siegermentalität" in der Mannschaft

Seinen Spielern hatte sich Geraerts am Vormittag bereits vorgestellt. "Ich habe ihnen schon in der Kabine gesagt: "Ich will eine Siegermentalität in die Mannschaft bringen." Die hatte S04 zuletzt nicht, verlor drei Partien in Serie.

Mit "gut strukturiertem Fußball von hinten heraus" will Geraerts den Erfolg zurückbringen. "Im Fußball geht es für mich um Intensität, ob mit oder ohne Ball", sagte er.

Bereits das erste Gespräch mit Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel, das fünf bis sechs Stunden dauerte, habe ihn von S04 überzeugt - und davon, dass er beim Revierklub länger arbeiten darf als seine Vorgänger.