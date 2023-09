WDR-Sport Schalke 04 - gegen alle Widerstände aus der Krise? Stand: 15.09.2023 11:05 Uhr

Vor dem Spiel gegen Magdeburg reichen die Unruheherde bei Schalke von Vorwürfen über unnötige Busfahrten über falsches Training bis hin zu Verletzungssorgen.

Von Michael Buchartz

Ruhige Tage sind aktuell selten beim FC Schalke 04: Der Saisonstart ist mehr schlecht als recht. Es gab Vorwürfe über zu anstregende Busfahrten zum Testspiel, über falsche Taktik und zu hartes Training von Trainer Thomas Reis. Dazu kommen Verletzungen in der Offensive. Und dann wartet auf Schalke am Samstag (16.09.2023) noch der 1. FC Magdeburg, so etwas wie das Team der Stunde der 2. Bundesliga.

Reis hakt diverse Unruhethemen ab

Aber der Reihe nach: Zuletzt wurden Vorwürfe laut, dass Trainer Thomas Reis falsch taktiere und zu hart trainiere. Auch der Vater von paul seguin hat sioch beschwert, dass sein Sohn nicht im Zentrum eingesetzt werde. Auch eine anstrengende An- und Abreise zum Testspiel in Ulm wurde mehr öffentlich als intern diskutiert.

Reis tangiert das nur wenig. Er hakte das The auf der Pressekonferenz dann auch ab: "Ich war auch nicht begeistert von Ulm. Aber wir hatten die Verpflichtung für den Verein in Ulm, wir haben das mit der Anreise so entschieden. Es war genug Regenerationszeit. Über das andere haben wir gesporchen, da gab es auch nicht ein Widerwort." Widerstand Nummer eins erledigt.

Verletzungssorgen in der Offensive

Definitiv nicht erledigt sind die Sorgen in der Offensive. Nur ein Tor in den letzten drei Spielen sind eindeutig zu wenig für die Ansprüche des Bundesliga-Absteigers. Nun fällt eventuell auch noch Simon Terodde aus, der bisher beste Scorer beim FC Schalke 04. Für ihn nachrücken könnte Sebastian Polter. "Polti hat immer Bock. Er gibt im Training Gas. Ich habe völlig das Vertrauen in ihn", sagte Reis. Der Coach betonte, dass ein Stürmer natürlich an Toren gemessen werde: "Aber wenn er drei Stück auflegt, ist mir das auch recht."

Doch Terodde ist nicht der einzige Ausfall: In Bryan Lasme und Kenan karaman fehlen zwei weitere Offensivkräfte. Immerhin ist Domenick Drexler zurück. Der Routinier könnte direkt auf die wichtige Position im offensiven Mittelfeld rücken. Doch Reis bremst die Erwartungen etwas: "Wir müssen schauen. Am Anfang der Woche haben wir nochmal etwas rausgenommen. Eine Alternative für den Kader ja, ob es für die Startelf dann reicht, müssen wir dann kurzfristig sehen. Dome ist sicherlich dann nicht komplett bei 100 Prozent. Es ist zumindest möglich."

Reis: "Standards können ein Mittel sein"

Trotz der Widerstände, die Reis allesamt in der Pressekonferenz erwähnte, hat er auch Lösungen für einen erfolgreichen Abend parat. "Magdeburtg ist keine so große Mannschaft. Standards könnten ein Mittel sein. Aber dafür müssen wir diese auch herausspielen." Damit hat Reis durchaus Recht: Umso wichtiger könnte der durchaus kopfballstarke Polter werden.

Außerdem setzt Reis auf die Kulisse. Es könnte das "lauteste Spiel der Saison" werden. Die Arena ist quasi ausverkauft, Flutlicht, Samtagabend. "Mit Sicherheit werden wir eine super Kulisse erleben. Da ist Vorfreude pur", schaute der Trainer voraus. Es werden rund 6.000 Gästefans erwartet, insofern werden auch die Magdeburger mit großer Unterstützung rechnen können. Die Atmossphäre dürfte dem ersten Heimspiel gegen Kaiserslautern ähneln - ein gutes Omen, denn das gewann S04 mit 3:0.