WDR-Sport SC Paderborn verlängert mit Raphael Obermair

SC Paderborn verlängert mit Raphael Obermair 06.02.2024 13:27 Uhr

Mittelfeldspieler Raphael Obermair hat seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist SC Paderborn vorzeitig verlängert.

Die Paderborner können damit längerfristig auf einen ihrer Leistungsträger bauen.

Obermair kam im Sommer 2022 vom 1. FC Magdeburg an die Pader. In der laufenden Saison verbuchte er 19 Einsätze, in denen er 7 Scorerpunkte sammelte. Im aktuellen Kader nimmt er mit 54 Einsätzen für den SCP07 den siebten Platz in der Einsatz-Statistik ein.

"Rapha hat sich in Paderborn hervorragend entwickelt und einen hohen Stellenwert im Team erarbeitet. Er ist immer zuverlässig, flexibel einsetzbar und hat sich zu einem echtem Leistungsträger entwickelt", erläutert Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.