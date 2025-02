WDR-Sport SC Paderborn kämpft im Westfalenduell gegen die Heimmisere Stand: 13.02.2025 09:21 Uhr

Auswärts top, daheim flop: Der SC Paderborn kämpft in der 2. Liga gegen den Negativtrend im eigenen Stadion. Jetzt kommt Preußen Münster zum Westfalenduell.

Es ging so gut los in dieser Saison für den SC Paderborn vor den eigenen Fans. Egal, wer nach Paderborn kam, zu holen gab es dort nicht viel. In den ersten sechs Heimspielen blieben die Ostwestfalen ungeschlagen, schafften vier Siege und zwei Remis.

Doch dann kam Anfang Dezember der FC Schalke ins Erzbistum und vorbei war es mit der Herrlichkeit in der Paderborner Arena. Dem 2:4 gegen Schalke folgten drei weitere Schlappen vor eigenen Zuschauern - gegen den KSC, Hertha BSC und Greuther Fürth.

Paderborn mittendrin im Aufstiegskampf

Nun soll endlich wieder ein Dreier zu Hause eingefahren werden, schließlich geht es noch um allerhand. Dank der überzeugenden Auswärtsauftritte mischen die Paderborner nämlich im Aufstiegsrennen noch gut mit.

Mit 34 Punkten belegt Paderborn derzeit den 6. Rang, nur vier Zähler fehlen auf den Drittplatzierten FCK. "Der Aufstiegskampf bleibt offen bis zum Schluss. Unser Auftrag ist es, bis zur Länderspielpause möglichst viele Punkte einzufahren und die Ziele dann klarer zu definieren", sagte Trainer Lukas Kwasniok über die eigenen Ambitionen.

Preußen kommen mit vielen Fans

Mit dem Punkteeinfahren wollen Kwasniok und sein Team bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) beginnen, dann ist Preußen Münster zu Gast. Der Aufsteiger musste zwar zuletzt zwei Niederlagen (gegen den HSV und Kaiserslautern) einstecken, steht aber weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz.

Die Unterstützung ist daher nach wie vor groß für den Münsteraner SCP. Die Preußen bringen nicht nur eine Menge Fans zu diesem Westfalenduell mit, sie kommen auch mit der Überzeugung, in Paderborn nicht leer auszugehen.

"Was Paderborn zu Hause an Niederlagen hatte oder nicht hatte, ist mir völlig egal im Moment. Wir konzentrieren uns voll auf uns", sagte Trainer Sascha Hildmann.

Rückkehr von Kinsombi

Und was die Preußen noch mitbringen ist ein Stürmer, der in der Hinrunde noch in Diensten vom SC Paderborn stand. David Kinsombi wechselte Mitte Januar nach Münster und will dem Ex-Klub den nächsten Heimauftritt vermiesen und freut sich auf das Wiedersehen.

"Ich hatte eine gute Zeit in Paderborn, bin mit einigen Spielern nach wie vor eng verbunden. Die Vorfreude, sie wiederzusehen, ist groß. Aber genauso mein Ehrgeiz. Ich will immer gewinnen und habe das klare Ziel, mit Preußen die Punkte zu entführen", sagte der 29-Jährige der Bild-Zeitung.

Unterhaltsames Hinspiel

Zwei wichtige Spieler wird Hildmann allerdings ersetzen müssen. Marc Lorenz wird aufgrund seiner fünften gelben Karte fehlen. Zudem wird Andras Nemeth aufgrund einer Handverletzung nicht mit nach Paderborn reisen können.

Dass SCP gegen SCP ein enges Duell geben könnte, zeigte sich bereits im Hinspiel. Da holten die Münsteraner zweimal einen Rückstand auf und erreichten in einem sehr unterhaltsamen Spiel ein 3:3. Wenn es wieder so ausgehen würde, hätten Sascha Hildmann und sein Team wohl nichts dagegen.