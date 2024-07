WDR-Sport Rund um Olympia 2024: Der norwegische "Muffin Man" und dreckiges Wasser Stand: 31.07.2024 17:18 Uhr

Die Olympischen Spiele in Paris sind in vollem Gange. Spannende und kuriose Geschichten gibt es auf und neben dem Platz.

Der norwegische "Muffin Man"

Die Olympischen Spiele sind der Höhepunkt im Leben vieler Sportlerinnen und Sportler. Alles wird dem Erfolg untergeordnet, dabei darf die passende Ernährung natürlich nicht fehlen. Beim norwegischen Schwimmer Henrik Christiansen sind das: die Schoko-Muffins aus der Kantine im Olympischen Dorf. Als er mehrere Gerichte der Speisekarte probiert hatte, bekamen die Muffins von ihm satte 11/10 Punkte. Seitdem kennt der 27-jährige selbsterklärte "Muffin Man" offenbar keine Grenzen mehr und hat selbst den Nachttisch neben seinem Bett mit Muffins gefüllt.

Pariser Seine zu schmutzig für Triathleten

Die Seine in Paris.

Lange Gesichter bei den Triathleten: Ihr olympischer Wettkampf musste um mindestens einen Tag verschoben werden. Der Grund: Das Wasser war zu dreckig. Im Pariser Fluss Seine war die Bakterienbelastung zu groß. "Das ist alles andere als gut", klagt der deutsche Verbands-Sportdirektor Martin Veith. Für die Athleten sei dies maximal unglücklich. "Das bedeutet, dass sie aus dem Fokus raus müssen."

Das hat auch der Bonner Olympionike Lasse Lührs so erlebt. Er erzählt, dass er um 4 Uhr wach gewesen sei, schon seine Tasche für den Wettkampf gepackt habe und gerade frühstücken wollte, als die Nachricht von der vorläufigen Absage kam. Auch die angereisten Fans zeigten sich enttäuscht.

Die Qualität des Wassers war schon vor den Olympischen Spielen immer wieder ein Thema. Der französische Staat hatte 1,4 Milliarden Euro investiert, um den Fluss sauber zu bekommen. Das Problem: Bei starken Regenfällen sind die Kanäle überfordert und das Abwasser wird in den Fluss geleitet. Seit 100 Jahren ist das Baden in der Seine streng verboten, doch mit Olympia sollte sich das alles ändern. Am Mittwoch waren die Wasserwerte dann akzeptabel und die Sportlerinnen und Sportler konnten starten.

Olympia-Rausschmiss wegen Besuch am Eiffelturm

Eine nicht genehmigte Spritztour zum Eiffelturm während der Olympischen Spiele hat jetzt für zwei brasilianische Olympioniken Konsequenzen. Die Schwimmerin Ana Viera wurde aus der Olympia-Delegation ihres Landes ausgeschlossen und muss nach Hause fahren, wie das Brasilianische Olympische Komitee mitteilte. Schwimmer Gabriel Santos wurde verwarnt. Beide hatten das olympische Dorf ohne Genehmigung verlassen.

Viera habe "respektlos und aggressiv" auf die Entscheidung reagiert und diese angefochten, hieß es in einer Mitteilung des brasilianischen Wassersportverbandes. Daher wurde sie komplett aus der Olympia-Mannschaft ausgeschlossen, während Santos mit einer Verwarnung davonkam. "Wir sind nicht hier zum Vergnügen oder zum Urlaub machen", sagte der Leiter der brasilianischen Schwimmmannschaft. Warum der Ausflug auffiel? Sportlerin Ana Viera hatte auf ihrem Instagramkanal ein Foto des Paares vor dem Eiffelturm gepostet. "Der gepostet Beweis für das Verbrechen", kommentierte ein User darunter. "Dieses Foto war teuer", schreibt ein anderer.

Christlicher Ärger über Eröffnungsfeier

Knapp vier Stunden dauerte die pompöse Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Erstmals fand die Feier nicht im Stadion, sondern in der Pariser Innenstadt statt. Trotz Dauerregens waren hunderttausende Fans vor Ort, es gab Auftritte von Superstars wie Lady Gaga und Céline Dion. Doch nicht alle waren begeistert.

Der Eiffelturm bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele

Eine Szene der Feier, die an das berühmte Gemälde "Das letzte Abendmahl" erinnert, sorgt für Aufregung. Im Orginal sitzen Jesus Christus und seine Apostel an einer Tafel, bei der Eröffnungszeremonie sind es Menschen aus der queeren Szene. Vor allem Christen sind darüber entzürnt. "Das queere Abendmahl" sei "ein Tiefpunkt und in der Inszenierung völlig überflüssig" gewesen, sagte etwa der Passauer Bischof Stefan Oster. Auch konservative und rechte Politiker übten Kritik an der Szene.

Die Olympia-Macher wiesen die Kritik zurück. "Unsere Absicht war es nie, unverschämt zu sein", sagte der Regisseur der Eröffnungszeremonie, Thomas Jolly am Samstag. Und die Kommunikationschefin der Olympia-Organisatoren, Anne Descamps, bekräftigte: "Thomas Jolly hat wirklich versucht, Gemeinschaft und Toleranz zu feiern." Umfragen zur Akzeptanz der Zeremonie hätten gezeigt, dass dieses Ziel erreicht worden sei.

Chaos beim Fußball

Bereits vor der Eröffnungsfeier ist das Olympische Fußballturnier gestartet - und wie: Beim Spiel zwischen Argentinien und Marokko am 24. Juli hat wirklich jeder den Überblick verloren. Marokko führte 2:1. Doch in der 16. Minute (!) der Nachspielzeit traf Argentinien zum vermeintlichen 2:2-Ausgleich. Das Last-Minute-Tor sorgte dann für Chaos: Aufgebrachte marokkanische Fans stürmten aus Protest das Spielfeld im Stadion von Saint-Étienne, im Chaos pfiff der Schiedsrichter, die Mannschaften rannten in die Kabinen. Das Spiel schien beendet, auch die Fans verließen dann das Stadion.

Marokkanische Fans auf dem Spielfeld

Doch das Spiel war nicht beendet, nur unterbrochen. Und es wurde nach gut zwei Stunden Pause vor leeren Rängen fortgesetzt - zunächst einmal mit einem Videocheck, der prompt feststellte, dass der vermeintliche Ausgleichstreffer der Argentinier wegen Abseits zurückgenommen werden musste. Der Schiedsrichter pfiff noch einmal für drei Minuten an, dann war endgültig Schluss und Marokko konnte den chaotischen 2:1-Erfolg feiern. Argentiniens Trainer Javier Mascherano ärgerte sich stattdessen über den "größten Zirkus, den ich je in meinem Leben gesehen habe."

Kappe statt Kopftuch?

Kurz vor dem Start der Spiele gab es Streit um die Teilnahme einer französischen Leichtathletin mit Kopftuch an der Eröffnungszeremonie. Sprinterin Sounkamba Sylla schrieb laut übereinstimmenden Medienberichten auf Instagram: "Du bist für die Olympischen Spiele nominiert, die in deinem Land stattfinden, aber du kannst nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, weil du ein Kopftuch trägst." Das Olympische Komitee Frankreichs teilte auf Anfrage mit, dass nun eine Lösung gefunden sei: Demnach wird die 400-Meter-Läuferin eine Kappe tragen.

Die französische Läuferin Sounkamba Sylla - hier mit Kopftuch

"Die Vertreter in unseren Delegationen und in unseren französischen Teams werden kein Kopftuch tragen", sagte Frankreichs geschäftsführende Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra. Der Chef des Olympischen Komitees Frankreichs verteidigte diese Linie. "Es ist vielleicht in anderen Ländern nicht nachvollziehbar, aber das ist Teil unserer DNA hier in Frankreich", sagte David Lappartient.

IKEA statt "Anti-Sex-Betten"

Eismaschine, Massage-Sessel, Flachbildfernseher - eigentlich fehlt es der deutschen Delegation im Olympischen Dorf ja an nichts. Wären da nicht diese Betten. Wie vor drei Jahren in Tokio schlafen die Athleten auch in Paris in Betten aus Pappkarton. Die sollen zwar umweltfreundlich sein, Gerüchten zufolge aber für Zweisamkeit eher ungeeignet sein. Die "New York Post" schrieb deshalb sogar von "Anti-Sex-Betten".

Bett aus Pappe für Olympische Spiele

Der britische Wasserspringer Tom Daley machte direkt einem Härtetest, sprang sogar auf seinem Bett herum und postete ein Video davon auf Instagram. Sein Fazit: Die Betten sind stabil.

Einen Tick zu stabil für die schwedischen Handballerinnen. Weil ihnen die Matratzen in den Betten zu hart waren, haben sie kurzerhand Ersatz besorgt - natürlich bei IKEA. "Man muss lösungsorientiert sein und das tun, was für einen am besten ist", sagte Rückraumspielerin Jamina Roberts der Zeitung "Expressen".

Kondome und Lecktücher im Olympischen Dorf

Für wen die "Anti-Sex-Betten" kein kompletter Stimmungskiller sind, gibt es auch noch Geschenke: Während der Spiele sollen in den Sportlerquartieren bis zu 200.000 Kondome verteilt werden. Grund dafür sei die Zunahme von sexuell übertragbaren Krankheiten, erklärte Laurent Dalard, der im Organisationskomitee für Erste Hilfe und den Umgang mit gesundheitlichen Risiken zuständig ist. Neben den klassischen Kondomen würden auch latexfreie Modelle angeboten sowie Lecktücher, die etwa bei Oralsex vor der Übertragung von Krankheiten durch Körperflüssigkeiten schützen. Nicht ganz ernstgemeintes Fazit von Deutschlands Basketball-Star Moritz Wagner beim Sportschau-Kanal "diemitdendunks": "Da ist der IOC auf jeden Fall positiv gestimmt."

Surfwettbewerb fast 16.000 Kilometer von Paris entfernt

Zu den meisten Olympia-Wettkämpfen lässt sich von NRW aus am besten mit dem Zug fahren. Etwas schwierig ist das allerdings bei den Surfwettbewerben auf Tahiti. Bis zur größten Insel Französisch-Polynesiens sind es von Paris aus knapp 16.000 Kilometer. Dort gab es im Vorfeld Proteste gegen die Spiele - Bewohner hatten Sorge vor Umweltschäden.

Der Turm von Teahupo'o

Für Olympia waren neue Straßen, Wohnungen und sogar ein neuer Turm aus Aluminium im Meer gebaut worden. Der Turm ist für die Wettkampfrichter, um von dort die Athleten beobachten zu können. Für die Bauarbeiten sollte in ein Korallenriff gebohrt werden. Umwelt- und Surfgemeinschaften schlossen sich aber dagegen zusammen. Auch die Wohnungen wurden nicht gebaut. Die nötigen Unterkünfte stellen nun Bewohner in ihren Privathäusern. Sportler wurden auf einem Kreuzfahrtschiff unterbracht. Der Turm im Meer ist verkleinert worden.

Unsere Quellen: