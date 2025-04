WDR-Sport Rückkehr perfekt: Becker ab Sommer wieder Schalker Stand: 07.04.2025 16:34 Uhr

Ein "Kind der Kurve" kehrt zurück: Fußball-Zweitligist Schalke 04 verstärkt sich zur kommenden Saison mit Timo Becker

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wechselt nach Vertragsende im Sommer vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Holstein Kiel ablösefrei zurück nach Gelsenkirchen, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Das bestätigte S04 am Montag.

"Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift", sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder: "Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen."

Als gebürtiger Hertener spielte Becker von 2007 bis 2013 in der Schalker Knappenschmiede, ehe er bei Rot-Weiß Essen den Sprung in den Profifußball schaffte. 2019 kehrte er mit 22 Jahren auf Schalke zurück, absolvierte insgesamt 39 Spiele für die Profimannschaft, ehe 2022 der Wechsel nach Kiel folgte.

Herz schlägt königsblau

Die Verbundenheit zu seinem Herzensverein ist dabei nie abgerissen: Die Schalker Zweitliga-Meisterschaft 2022 feierte er trotz Leihe nach Rostock emotional und unter Tränen mit, nach einem Kiel-Spiel im April 2024 stand er am Abend als Fan im S04-Trikot in der Nordkurve.

"Dass mein Vertrag in Kiel ausläuft und ich eine besondere Verbindung zu Schalke habe, ist in den vergangenen Wochen mehrfach thematisiert worden. Ich halte es deshalb für wichtig, meine Entscheidung einmal für alle offenzulegen und den Fokus auf den Klassenerhalt mit Holstein zu legen", sagte Becker: "Ab Sommer dann wieder auf Schalke zu spielen, ist etwas Besonderes. Die Verantwortlichen haben mir sehr gut aufgezeigt, wie unser gemeinsamer Weg in den kommenden Jahren aussieht."

