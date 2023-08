WDR-Sport Rot-Weiss Essen - mit neuer Offensive zum Liga-Erhalt Stand: 01.08.2023 13:16 Uhr

Rot-Weiss Essen hat in der Sommerpause ordentlich auf dem Transfermarkt mitgemischt. Im zweiten Drittliga-Jahr will sich das Team im Mittelfeld platzieren. In Halle eröffnet RWE am Freitagabend die Saison.

Berührungsängste haben sie nicht beim SC Verl und Rot-Weiss Essen. Knapp eine Woche vor dem Start der Dritten Liga, die am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen eröffnet wird, trafen sich die beiden Liga-Konkurrenten noch einmal zu einem Testspiel. Allgemein wird erwartet, dass sich die beiden Kontrahenten im Saisonverlauf in etwa auf Augenhöhe bewegen werden. Das sah auch im Test so aus, den die Verler am Ende knapp mit 1:0 für sich entschieden.

RWE offenbarte dabei eine Schwäche, die nicht ganz neu ist bei den Ruhrstädtern: Man bewegte sich im Angriff nicht gefährlich genug. Der gerade frisch verpflichtet Lucas Brumme (von Wehen Wiesbaden gekommen) vergab nach seiner Einwechslung im zweiten Spielabschnitt zweimal knapp. Und auch der ebenfalls eingewechselte Friessner Montas sowie Ron Berlinski scheiterten in den Schlussminuten.

Sechsstellige Ablösesumme gezahlt

Acht neue Spieler haben die Rot-Weissen bislang verpflichtet, dreimal mussten sie Ablöse berappen: Rund 100.000 Euro musste man nach dem erreichten Klassenerhalt an den FC Augsburg zahlen, um Felix Götze - wie es vertraglich vereinbart war - fest zu verpflichten. Rund 40.000 Euro wurden für Verls Vinko Sapina bezahlt und Stürmer Leonardo Vonic kam für etwa 90.000 Euro vom 1. FC Nürnberg II.

Große Stücke hält man auch auf Marvin Obuz, der auf Leihbasis vom 1. FC Köln an die Hafenstraße wechselte. Obuz hat sich nach seiner letzten Leihe zu Holstein Kiel, wo er nur wenig Spielpraxis sammeln konnte, nicht unterkriegen lassen, wie er "Reviersport" im Trainingslager verriet. "Mich hat das Jahr auf jeden Fall weitergebracht. Ich habe nicht die Einsätze in Kiel bekommen, die ich mir erhofft hatte, aber trotzdem bin ich deutlich reifer geworden und habe einen viel klareren Kopf bekommen. Ich bin von dem Schritt nach Essen total überzeugt."

Finanzloch - Ärger mit der Fanszene

Die sportliche Ausrichtung ist aber nur die eine Seite, die RWE derzeit beschäftigt. Hohe Wellen schlug und schlägt nach wie vor die Jahreshauptversammlung des Vereins im Juli, auf der ein dickes Minus in der Kasse vermeldet wurde.

3,6 Millionen Euro! Auf diese Summe belief sich das Minus bei Rot-Weiss Essen für das Geschäftsjahr 2022. In einem offenen Brief schrieb daraufhin die Fanszene von einem "Schlag ins Gesicht für alle Rot-Weissen" und forderte den Rücktritt des geamten Aufsichtsrat. "In unserem Verein war es bisher nach der abgeschlossenen Insolvenz im Jahr 2011 Usus, nur noch mit Geldern zu planen und die Gelder auszugeben, die wirklich da sind."

Kritik am Trainer

Ins Visier der Anhänger war zu Ende der verganenen Saison auch Trainer Christoph Dabrowski. Teil der Fangemeinde forderten die Ablösung des Trainers, als im Frühjahr die bis dato guten Ergebnisse ausblieben. Der Verein blieb aber standhaft, hielt am Coach fest und feierte später den erreichten Klassenerhalt.

Dabrowski resümmierte: "Ich bin druckresistent und habe in diesem Fußballgeschäft so viel erlebt. Ich spüre hier von Tag eins von den Verantwortlichen großes Vertrauen. Da passt kein Blatt Papier zwischen, zu jeder Phase der Saison habe ich die Rückendeckung gespürt."