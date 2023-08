WDR-Sport RL West - Wuppertal patzt, RWO holt auf Stand: 26.08.2023 16:09 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen kommt in der Regionalliga West immer besser in Fahrt. Der Wuppertaler SV musste dagegen einen Rückschlag einstecken.

Oberhausen gewann am Samstag im eigenen Stadion gegen Aufsteiger FC Gütersloh mit 2:0 (1:0) und feierte den dritten Sieg in Serie.

Sven Kreyer brachte RWO in der 29. Minute in Führung, Moritz Stoppelkamp machte in der Nachspielzeit per Elfmeter alles klar (90.+4). Damit rangiert RWO nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Wuppertal.

Wuppertal nur mit Remis in Köln

Tabellenführer Wuppertaler SV holte beim 1. FC Köln II nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt und benötigte dafür dieses Mal nicht die Nachspielzeit. Nach dem frühen Doppelpack von Kölns Damion Downs (1./18.) traf Damjan Marceta schnell zum 1:2-Anschluss (19.). Routinier Charlison Benschop sicherte Wuppertal mit dem 2:2 in der 52. Minute dann einen Punkt.

Der SV Lippstadt feierte beim 3:0 (2:0) gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf einen klaren Sieg. Elias Demiraslan (18.), Seung-Won Lee (45.+1) und Lars Holtkamp (52.) erzielten die Treffer.

Rödinghausen unterliegt Mönchengladbach

Der SV Rödinghausen unterlag dagegen überraschend mit 2:4 (2:2) gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Zwar ging Rödinghausen durch Mirko Schuster in Führung (16.), doch Cagatay Kader (18.) glich umgehend aus. Auf den erneuten Führungstreffer von Jeff Denis Fehr (20.) folgte das 2:2 durch Mika Schroers, der kurz nach der Pause Gladbach erstmals in Führung brachte (50.). In der Nachspielzeit machte In-Gyom Jung dann alles klar (90.+2).