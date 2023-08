WDR-Sport RL West: Wuppertal in später Ekstase, Fortuna übernimmt Tabellenspitze Stand: 05.08.2023 11:43 Uhr

Wahnsinn in Wuppertal: Dem WSV ist es in mit einem ganz späten Doppelschlag gelungen, das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II doch noch zu gewinnen.

So kannte der Jubel am Samstag (05.08.2023) im Stadion am Zoo über den 3:2 (1:0)-Sieg keine Grenzen. Nach den regulären 90 Minuten Spielzeit hatte es noch 1:2 aus Sicht der Wuppertaler gestanden.

Charlison Benschop (8./Foulelfmeter) zeichnete für die frühe WSV-Führung verantwortlich, doch die Gladbacher Mika Schroers (67.) und Simon Walde (69.) stellten das Spiel auf den Kopf. Entmutigen ließ sich Wuppertal aber nicht. Und so sicherten Hüseyin Bulut (90.+5) und Damjan Marceta (90.+7) in einer hitzigen Nachspielzeit doch noch den vielumjubelten Heimsieg.

Schon zu Saisonbeginn hatte der WSV die Auswärtspartie gegen Alemannia Aachen in der Nachspielzeit gedreht. Wuppertal hat damit erstmal einen perfekten Start hingelegt. Der WSV steht mit sechs Punkten nach zwei Partien auf Platz vier.

Fortuna Köln setzt sich an Tabellenspitze

Die Tabellenspitze übernahm vorerst Fortuna Köln. Die Rheinländer haben nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg über den FC Wegberg-Beeck ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto, aber die beste Tordifferenz (+5). Justin Steinkötter erlöste die Fortuna in einem durchaus zähen Spiel in der 71. Spielminute mit dem Treffer des Tages.

Auch der 1. FC Bocholt hat einen blitzsauberen Sechs-Punkte-Start hingelegt, am 2. Spieltag siegte Bocholt mit 1:0 (0:0) über den SV Rödinghausen. Der Klub aus dem Pott belegt Rang zwei. Unter die Räder

RW Ahlen kommt unter die Räder

Unter die Räder kam derweil Rot Weiss Ahlen, das nach zwei Spieltagen noch punkt- sowie torlos ist und das Tabellenschlusslicht bildet. Denn dem 0:2 am 1. Spieltag gegen Rödinghausen folgte am Samstag eine deftige 0:5-(0:2)-Klatsche gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln.