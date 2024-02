WDR-Sport RL West: Wegberg-Beeck stellt Trainer frei - Ahlen schlägt Schalke Stand: 13.02.2024 23:00 Uhr

Regionalligist FC Wegberg-Beeck hat nach fünf Niederlagen in Folge die Reißleine gezogen und Trainer Mark Zeh freigestellt. Unterdessen drehte Rot-Weiß Ahlen die Partie beim FC Schalke 04 II.

Der FC Wegberg-Beeck gab die Trennung von Zeh am Dienstagabend bekannt. "Nach der Entwicklung der letzten Wochen und zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Folge braucht die Mannschaft dringend einen neuen Impuls", sagte Geschäftsführer Werner Tellers in einer Vereinsmitteilung. Zeh kam im Mai 2019 nach Wegberg und trainierte zunächst die zweite Mannschaft. Ab Mörz 2021 trainierte er das Regionalliga-Team.

Ein Nachfolger für Zeh steht noch nicht fest. Für die kommenden drei Spiele werden der bisherige Co-Trainer Mike Schmalenberg und Jugendcheftrainer Stephan Houben das Training leiten. Unerstützt werden sie dabei von Timo Rheindorf, Trainer der U17.

Bereits am Mittwoch kommt die erste große Aufgabe auf das neue Trainerteam zu. Dann empfängt der FC Wegberg-Beeck im Nachholspiel des 19. Spieltags Fortuna Köln.

Ahlen schlägt Schalke II in Unterzahl

Im Nachholspiel des 17. Spieltags gewann Rot-Weiß Ahlen am Dienstag sein Heimspiel gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 mit 3:2 (2:2). Nach der Gelb-Roten-Karte für Oktay Dal in der 51. Minute spielten die Ahlener sogar in Unterzahl.

Zudem ging Schalke nach einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten mit 2:0 in Führung. Bleron Krasniqi (23.) und Nelson Amadin (25.) trafen. Nur eine Minute später stellte Pedro Santiago Cejas aber schon wieder auf 2:2, ehe Nazzareno Ciccarelli in der 32. Minute auf 2:2 stellte. In Unterzahl erzielte dann Kevin Coleman den Siegtreffer (59.).