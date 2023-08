WDR-Sport RL West: Steinkötter schießt Fortuna Köln zurück an die Spitze Stand: 13.08.2023 15:51 Uhr

Drei Spiele, drei Siege: Fortuna Köln hat in der Regionalliga West die Tabellenführung verteidigt. Ebenfalls jubeln konnten Rot-Weiß Oberhausen und die U23 von Fortuna Düsseldorf - allerdings zum ersten Mal.

Fortuna Köln grüßt weiter von der Tabellenspitze der Regionalliga West. Die Rheinländer setzten sich am Sonntag mit 2:1 (1:0) beim SC Paderborn II durch. Mann des Tages war Justin Steinkötter.

Der Stürmer erzielte nach 24 Minuten die Kölner Führung per Elfmeter und sorgte nach einer Stunde auch für den Siegtreffer der Fortuna. Dazwischen war es vor allem für die Ostwestfalen, die zuvor ebenfalls noch ohne Punktverlust waren, eine Achterbahnfahrt. Dem Elfmeter-Gegentreffer folgte eine Rote Karte für Moritz Flotho und auch der Paderborner Trainer Dennis Schmitt flog nach 35 Minuten vom Platz.

Trotz Unterzahl konnte Bravo Sanchez für den SCP II zwischenzeitlich ausgleichen. Doch die Freude darüber wehrte nur vier Minuten.

Sven Kreyer sorgt für Oberhausener Führung

Jörn Nowak, Trainer des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

Bereits am Samstag war Rot-Weiß Oberhausen "mit einem ganz klaren Ziel nach Lippstadt" gereist: "den ersten Sieg einfahren." Das hatte RWO-Coach Jörn Nowak vor der Partie gesagt. Es gelang: Oberhausen gewann beim SV Lippstadt mit 4:1 (2:0).

Spätestens nach der Führung durch Routinier Sven Kreyer (31.) hatten die Gäste die Partie im Griff. Noch vor der Pause erhöhte Abwehrspieler Pierre Fassnacht. Spätestens nach dem 0:3 durch einen Flachschuss von Tim Stappmann schien die Partie entscheiden.

Wie aus dem Nichts gelang Viktor Maier nach einem Abwehrfehler von Cottrell Ezekwem der Anschlusstreffer. In der Folge wirkte RWO etwas verunsichert, doch der nach 74 Minuten eingewechselte Rinor Rexha machte in der 88. Minute den Deckel drauf.

Deutlicher Auswärtssieg auch für Düsseldorfs U23

Überraschend deutlich gewann auch die U23 von Fortuna Düsseldorf die Auswärtspartie beim SC Wiedenbrück. Ebenfalls mit 4:1 (2:0) fuhr die Fortuna ihren ersten Saisonsieg ein. Der Ex-Oberhausener Kilian Skolik (26.) und Tim Oberdorf (45.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung zur Pause.

Nach dem Doppelschlag von Kevin Brechmann (53.) und Soufiane El-Faouzi (56.) war die Partie entschieden. In der 87. Minute gelang Davud Tuma der Ehrentreffer für die Ostwestfalen, und das in Unterzahl: Tim Böhmer hatte in der 76. Minute die Rote Karte kassiert.

Töpken und Kleefisch jeweils mit Doppelpack

Mann des Tages war bei der Partie SV Rödinghausen gegen den 1. FC Düren Mittelstürmer Thilo Töpken. Er sorgte quasi im Alleingang mit einem Doppelpack (16./66.) für den 2:0 (1:0)-Heimsieg des SVR. Die Ostwestfalen profitierten dabei von einer Roten Karte gegen Dürens Dennis Brock (57.).

Auch Marc Kleefisch gelangen zwei Tore für den FC Wegberg-Beeck beim 2:1 (0:0) gegen Rot Weiss Ahlen. Zunächst lagen die Hausherren durch Ömer Uzun mit 0:1 zurück, doch Kleefisch drehte die Partie mit seinem Doppelpack (57./67.).

Erste Niederlage für Bocholt

Am späten Nachmittag endete auch die Siegesserie von zwei Siegen aus zwei Spielen des 1. FC Bocholt, der mit 0:1 (0:0) bei der U21 des 1. FC Köln verlor. Das Tor des Tages erzielte Pierre Nadjombe in der 68. Spielminute.