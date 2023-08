WDR-Sport RL West: RWO und Düsseldorf mit ersten Siegen, Ahlen verliert erneut Stand: 12.08.2023 16:02 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen hat in der Regionalliga West seinen ersten Sieg eingefahren. Auch die U23 konnte erstmals dreifach punkten. Rot Weiss Ahlen hingegen verlor erneut und ist Tabellenschlusslicht.

Rot-Weiß Oberhausen war "mit dem ganz klaren Ziel nach Lippstadt" gefahren, "den ersten Sieg einzufahren", wie RWO-Coach Jörn Nowak vor der Partie gesagt hatte. Es gelang: Oberhausen gewann am Samstag beim SV Lippstadt mit 4:1 (2:0).

Sven Kreyer sorgt für Oberhausener Führung

Spätestens nach der Führung durch Routinier Sven Kreyer (31.) hatten die Gäste die Partie im Griff. Noch vor der Pause erhöhte Abwehrspieler Pierre Fassnacht. Spätestens nach dem 0:3 durch einen Flachschuss von Tim Stappmann schien die Partie entscheiden.

Wie aus dem Nichts gelang Viktor Maier nach einem Abwehrfehler von Cottrell Ezekwem der Anschlusstreffer. In der Folge wirkte RWO etwas verunsichert, doch der nach 74 Minuten eingewechselte Rinor Rexha machte in der 88. Minute den Deckel drauf.

Deutlicher Auswärtssieg auch für Düsseldorfs U23

Überraschend deutlich gewann auch die U23 von Fortuna Düsseldorf die Auswärtspartie beim SC Wiedenbrück. Ebenfalls mit 4:1 (2:0) fuhr die Fortuna ihren ersten Saisonsieg ein. Der Ex-Oberhausener Kilian Skolik (26.) und Tim Oberdorf (45.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung zur Pause.

Nach dem Doppelschlag von Kevin Brechmann (53.) und Soufiane El-Faouzi (56.) war die Partie entschieden. In der 87. Minute gelang Davud Tuma der Ehrentreffer für die Ostwestfalen, und das in Unterzahl: Tim Böhmer hatte in der 76. Minute die rote Karte kassiert.

Töpken und Kleefisch jeweils mit Doppelpack

Mann des Tages war bei der Partie SV Rödinghausen gegen den 1. FC Düren Mittelstürmer Thilo Töpken. Er sorgte quasi im Alleingang mit einem Doppelpack (16./66.) für den 2:0 (1:0)-Heimsieg des SVR. Die Ostwestfalen profitierten dabei von einer roten Karte gegen Dürens Dennis Brock (57.).

Auch Marc Kleefisch gelangen zwei Tore für den FC Wegberg-Beeck beim 2:1 (0:0) gegen Rot Weiss Ahlen. Zunächst lagen die Hausherren durch Ömer Uzun mit 0:1 zurück, doch Kleefisch drehte die Partie mit seinem Doppelpack (57./67.).

Bocholt erst am Abend beim FC, Fortuna am Sonntag beim Neuling

Erst um 17.30 Uhr wird die Partie der U21 des 1. FC Köln gegen den 1. FC Bocholt angepfiffen. Die Gäste, die in die Liga mit zwei Siegen aus zwei Spielen gestartet waren, würden mit einem Sieg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen, die derzeit noch vom Wuppertaler SV besetzt ist. Die Fortuna aus Köln, die am Sonntag beim Neuling SC Paderborn II spielt (14 Uhr), würde mit einem Sieg jedoch wieder an die Spitze ziehen.

WSV siegt erneut spät, Aachen nur remis

Den Platz an der Sonne hatte der WSV am Freitag übernommen, nachdem das Team zum dritten Mal in Folge durch Treffer in der Nachspielzeit bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 mit 3:1 (1:1) gewonnen hatte. Alemannia Aachen musste sich gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit einem 2:2 (2:1) begnügen.