WDR-Sport RL West - Fortuna Köln und Lotte bleiben MSV auf den Fersen

RL West - Fortuna Köln und Lotte bleiben MSV auf den Fersen Stand: 09.11.2024

Fortuna Köln und die Sportfreunde Lotte haben am Samstag in der Regionalliga West jeweils einen Sieg verbucht und Spitzenreiter Duisburg unter Druck gesetzt.

Köln gewann bei Aufsteiger KFC Uerdingen mit 1:0 (0:0) und zog nach Punkten mit Spitzenreiter MSV Duisburg gleich, der am Sonntag (14 Uhr) beim Wuppertaler SV im Einsatz ist. Dominik Ernst (53.) erzielte das "goldene" Tor für die Fortuna, bei der Stipe Batarilo (55.) zudem mit einem Foulelfmeter an KFC-Keeper Ron Meyer scheiterte.

Lotte setzte sich mit 2:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach II durch und liegt einen Punkt hinter dem Spitzen-Duo. Marc Heider (44.) und Johannes Sabah (76.) trafen für die Sportfreunde, ehe Ismail Harnafi (90.+4) für Gladbach verkürzte.

RWO nur remis in Bocholt, SVR rückt vor

Der Tabellenvierte Rot-Weiß Oberhausen ließ dagegen beim 1. FC Bocholt Punkte liegen. Nach einer 1:0-Führung durch Tarsis Bonga (44.) glich Raphael Assibey-Mensah (51.) für Bocholt aus. Der SV Rödinghausen kletterte mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über Aufsteiger Eintracht Hohkeppel auf Platz fünf. Patrick Kurzen (6.) brachte den SVR früh in Front, Michael Seaton (77.) die Entscheidung.

Einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller feierte Fortuna Düsseldorf II mit einem 2:1 (1:0)-Sieg beim SC Wiedenbrück. Hamza Anhari (39.) und Kilian Skolik (82.) brachten die Fortuna auf die Siegerstraße, der SCW kam nur noch zum 1:2 durch ein Eigentor von Düsseldorfs Profi-Leihgabe Daniel Siebert (90.+2). Während Wiedenbrück Tabellenvorletzter bleibt, rückte Düsseldorf auf Platz 13 vor.

Im Tabellen-Mittelfeld gewann der FC Gütersloh mit 1:0 beim 1. FC Köln II, Phil Beckhoff (12.) entschied die Partie mit seinem Treffer. Der 1. FC Düren kam gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Ibish Ibishi (19.) schoss Düren in Führung, Bernard Gllogjani (87.) glich für Türkspor aus.

Paderborn II fertigt Schalke II ab

Schalkes Tim Schmidt reagiert nach dem Spiel unzufrieden

Bereits am Freitagnachmittag hatte die Schalker U23 zu Hause eine deftige 0:4 (0:2)-Schlappe gegen den SC Paderborn II hinnehmen müssen. Für Königsblau war das die zwölfte sieglose Partie in Folge. In der Tabelle bedeutet das Platz 17 mit bereits fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.

Schalke 71 Minuten in Unterzahl

Julius Langfeld besorgte bereits nach neun Minuten per Kopf die Führung für die Gäste. Als zehn Minuten später dann auch noch Tim Schmidt wegen einer Notbremse vom Platz flog und Trevis de Jong (22.) das 2:0 erzielte, war die Partie eigentlich schon entschieden.

Der SCP kontrollierte in der Folge das Geschehen und schraubte gegen völlig verunsicherte Schalker das Ergebnis weiter in die Höhe: Zunächst traf Joel Vega Zambrano, ehe Luca Gleissner mit dem 4:0 nach 81 Minuten den Schlusspunkt setzte. Am kommenden Freitag wartet auf Schalke nun das Kellerduell gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund.