WDR-Sport RL West: Fortuna Köln stolpert gegen Wiedenbrück

Stand: 22.11.2024 21:26 Uhr

Fortuna Köln hat gegen den SC Wiedenbrück eine überraschende Niederlage kassiert und einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen.

Die Fortuna unterlag am Freitagabend zum Auftakt des 16. Spieltags in der Regionalliga West 1:3 (0:2) und verpasste es, nach Punkten mit Tabellenführer MSV Duisburg gleichzuziehen. Die Zebras können sich am Samstag mit einem Sieg beim KFC Uerdingen (14 Uhr) weiter absetzen und haben zudem ein Spiel weniger absolviert als die Kölner. Der Tabellen-16. Wiedenbrück sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Fortuna Köln früh in Unterzahl

Bereits nach 34 Minuten sah Fortunas Kapitän Dominik Ernst nach einem wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. In Überzahl kam Wiedenbrück in der Schlussphase der ersten Halbzeit in Schwung und schlug doppelt zu. Zunächst erzielte Luca Kerkemeyer (36.) nach einer Ecke per Kopf das 1:0, dann traf Fabian Brosowski (44.) mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0.

Nach der Halbzeitpause kam Köln zwar schnell zum Anschlusstreffer durch Seymour Fünger (47.), doch tat sich in Unterzahl schwer. Davud Tuma (80.) sorgte schließlich für das 3:1. Nach einer weiteren Gelb-Roten Karte gegen Maximilian Fischer beendete Köln die Partie zu neunt.