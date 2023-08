WDR-Sport RL West: Fortuna Köln an der Spitze, Aachen holt Punkt Stand: 25.08.2023 21:35 Uhr

Fortuna Köln hat mit einem Sieg bei der SSVg Velbert zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga West übernommen.

Die Südstädter feierten beim Aufsteiger am Freitagabend einen souveränen 3:0 (1:0)-Erfolg und verdrängten den punktgleichen Wuppertaler SV von Platz eins. Dem WSV würde am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Köln II ein Remis reichen, um die Tabellenführung zurückzuerobern. Dominik Lanius (26.) brachte Köln in Führung, ehe Danny Breitfelder (84.) und Leon Demaj (87.) in der Schlussphase für die Entscheidung sorgten. Für Velbert war es die erste Saisonniederlage.

Alemannia Aachen kam im ersten Spiel unter Interimstrainer Reiner Plaßhenrich zu einem 0:0 gegen den Tabellennachbarn FC Schalke 04 II. Schalke schob sich durch den Punktgewinn auf Platz zwölf vor, die punktgleiche Alemannia folgt auf Rang 13. Nach der 1:4-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Freitag hatte sich Aachen von Trainer Helge Hohl getrennt.

Wiedenbrück remis, Düren dreht Spiel

Der SC Wiedenbrück verspielte eine Führung gegen Rot Weiss Ahlen und musste sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Jan-Lukas Liehr (45.+1) bescherte den Hausherren kurz vor der Pause die Führung, doch sieben Minuten vor Spielende glich Ömer Uzun (83.) für Ahlen aus. Für den 16. Ahlen war es der zweite Punkt im fünften Spiel, Wiedenbrück kletterte auf Platz fünf.

Der 1. FC Düren drehte einen 0:1-Rückstand beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck noch in einen 3:1 (0:1)-Sieg und verbesserte sich auf Platz fünf. Marc Kleefisch (18.) schoss das 1:0 für Wegberg, doch nach der Pause drehten Vincent Geimer (71.) und Kevin Goden (80.) die Partie. In der Nachspielzeit fiel noch das 3:1. Für Wegberg gab es zwei Rote Karten (73., 90.+8).