WDR-Sport RL West: Alemannia Aachen übernimmt die Tabellenführung

Alemannia Aachen übernimmt die Tabellenführung Stand: 03.02.2024 15:53 Uhr

Alemannia Aachen hat am 20. Spieltag der Regionalliga West ein klaren Sieg über Borussia Mönchengladbach II gefeiert und sich an die Tabellenspitze gesetzt.

Aachen gewann am Samstag mit 4:0 (2:0) und zog mit 41 Punkten mit dem bisherigen Spitzenreiter 1. FC Bocholt gleich, hat aber das um zwei Treffer bessere Torverhältnis. Anas Bakhat und Anton Heinz (41./72.) schnürten jeweils einen Doppelpack.

Bocholt kam gegen den 1. FC Köln II nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus. Joao Arlete Pinto (30.) und Stephan Salger (34.) nach einer Ecke brachten Köln zunächst mit 2:0 in Führung, ehe in der zweiten Hälfte Malek Fakhro (47./75. Foulelfmeter) den Bocholtern mit seinen Toren noch einen Punkt sicherte.

Wuppertal vorerst Dritter

Der Wuppertaler SV rückte mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC Schalke 04 II auf Platz drei vor, hat aber bereits sieben Punkte Rückstand auf das Spitzenduo. Yusuf Kabadayi (15.) sorgte für die Schalker Führung, doch Charlison Benschop (41.) per Elfmeter sowie Kevin Hagemann (49./58) drehten die Partie für den WSV.

Im Tabellenkeller feierte der SC Wiedenbrück einen wichtigen 1:0 (1:0)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II und arbeitete sich mit 21 Zählern auf Platz 13 vor. Manfredas Ruzgis (43.) erzielte den entscheidenden Treffer.

RWO nur mit Remis gegen Lippstadt

Moritz Stoppelkamp

Bereits am Freitagabend war Rot-Weiß Oberhausen gegen den abstiegsgefährdeten SV Lippstadt 08 nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. RWO begann mit einem frühen Tor. Wie schon im Hinspiel traf Sven Kreyer zum 1:0 (6.). Um Dreh- und Angelpunkt Moritz Stoppelkamp herum entwickelten die Kleeblätter eine Fülle an Chancen, ohne allerdings weiteren Profit daraus zu schlagen.

Lippstadt trifft Aluminium

Bis dahin hatten die Lippstädter nur sporadische Angriffe - meist ungefährlich - zu verzeichnen. Bis zur 42. Minute: Lippstadts Lars Holtkamp konnte in diesem Moment frei auf Robin Benz zulaufen. Der Keeper blieb aber lange stehen und parierte den Ball mit einer Fußabwehr. In der 54. Minute hatte RWO Glück. Dominik Klann mit einem feinen Pass auf die rechte Seite, wo Viktor Maier im Sechzehner zum Abschluss kam und den Ball an den Pfosten schoss.

Und nur drei Minuten später fiel der Ausgleich: Wagner brachte den Ball noch mal in die Mitte, wo sich fünf Rote uneinig waren. Maier spritzte dazwischen und schob den Ball aus sechs Metern zum 1:1 ins Tor. In der Folge hatte RWO noch weitere Tormöglichkeiten, um die Partie zu entscheiden, scheiterte aber an der Ungenauigkeit oder am gegnerischen Torhüter.