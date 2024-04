WDR-Sport RL: Aachen marschiert dem Aufstieg entgegen Stand: 13.04.2024 16:25 Uhr

Alemannia Aachen bleibt in der Regionalliga West der Primus der Liga. Nach dem Sieg gegen Ahlen könnte Aachen den Aufstieg beim nächsten heimspiel perfekt machen.

Alemannia Aachen ist in der Regionalliga am Samstag auch gegenh den tabellen-Vorletzten RW Ahlen nicht gestolpert und hat sein Heimspiel mit 3:0 (1:0) gewonnen. Anton Heinz (44.) brachte die Gastgeber auf dem Tivoli per Elfmeter in Führung. Sasa Strujic erhöhte per Doppelpack (90./90.+2.) in der Nachspielzeit.

Aufstieg beim nächsten Heimspiel möglich

Die Aachener bleiben damit souveräner Tabellenführer der Regionalliga West und hat bei 66 Punkten nun elf Zähler Vorsprung auf den Zweiten Wuppertal. Beim nächsten Heimspiel in zwei Wochen könnte die Alemannia die frühzeitige Rückkehr in den Profifußball perfekt machen. Dann empfängt Aachen vor bereits ausverkauftem Haus den 1. FC Bocholt.

Dass es noch nicht nächste Woche mit dem Aufstieg klappt, verhinderte der Wuppertaler SV. Dieser siegte mit 3:0 (2:0) gegen den FC Gütersloh. Mert Göckan (14.), Philipp Hanke (35.) und Charlison Benshop per Elfmeter (49.) sorgten für die Tore.

Bocholt gewinnt Verfolgerduell

Das Spitzenspiel der Liga zwischen dem Dritten, Fortuna Köln und dem Vierten, 1. FC Bocholt, endete 0:1 (0:1). Malek Fakhro (5.) traf früh für die Gäste, die die Fortuna damit in der Tabelle überholten.

Einen Kantersieg feierte Schalke II beim 5:1 in Lippstadt, der SC Wiedenbrück besiegte die Reserve des 1. FC Köln mit 3:1. Zwei Partien bleiben ohne Tore - Oberhausen gegen Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Düren.