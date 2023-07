WDR-Sport Rekord-Sprinter Hartmann legt den Fokus auf die WM Stand: 30.07.2023 12:47 Uhr

Der Kölner Sprinter Joshua Hartmann hat in diesem Jahr bereits einen Deutschen Rekord gebrochen und nach eigener Aussage "noch nicht alles gezeigt". Das lässt für die Leichathletik-WM in Budapest hoffen.

Bei den True Athletes Classics in Leverkusen konnten sich deutsche Leichtathleten am Samstag ihre Fahrkarte zur Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) sichern. Joshua Hartmann konnte dabei entspannt zusehen. Dass der Sprinter des ASV Köln bei der WM startet, ist seit seinem Rekordlauf bei der DM in Kassel klar.

Nur ein Europäer ist schneller als Joshua Hartmann

In Kassel sprintete der 24-Jährige am 9. Juli über die 200 Meter in 20,02 Sekunden zu einem Deutschen Rekord - der alte von Tobias Unger war nach 18 Jahren Geschichte. Dabei hatte Hartmann sich sogar den Luxus gegönnt, eine historische Gelegenheit erst einmal ungenutzt zu lassen. Vielleicht lag es nur an seinem sehr frühen Jubel, dass ihm am Ende die entscheidenden Hundertstel fehlten, um als erster Deutscher unter 20 Sekunden zu laufen.

Ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall noch nicht alles gezeigt.

Joshua Hartmann

Seine Rekordzeit bescherte ihn zwischenzeitlich in der Jahresbestenwertung einen Platz unter den Top 20 der Welt, den er mittlerweile aber wieder räumen musste, weil 2023 bereits 18 Läufer unter 20 Sekunden geblieben sind und zwei weitere noch einen kleinen Tick schneller waren als der Kölner. In der Europa-Wertung liegt Hartmann indes auf Rang zwei, da in dem Briten Zharnel Hughes (19,73 Sekunden) lediglich ein Europäer vor ihm rangiert.

Trainingswoche statt Wettkampf wichtig für WM

Hartmann selbst sieht seinen schnellsten Zieleinlauf allerdings noch nicht erreicht. "Ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall noch nicht alles gezeigt", sagte er am Samstag am Rande des Meetings in Leverkusen. Dort ging er nicht an den Start, um sich optimal auf Budapest (Ungarn) vorbereiten zu können: "Wenn ich in der Wettkampfwoche bin, dann trainiere ich nicht so viel, und deswegen konnte ich das hier am Wochenende leider nicht mitnehmen." Mit Blick auf die WM seien Trainingswochen jetzt wichtig für ihn.

In Ungarn will er seine Leistung von Kassel im Duell mit den besten Sprintern der Welt bestätigen. Er habe sich eine Platzierung "Richtung Top 15 vorgenommen". Bedenkt, man dass einige der schnelleren US-Läufer als Konkurrenz wegfallen, da die Vereinigten Staaten inklusive Titelverteidiger Noah Lyles nur vier 200-Meter-Sprinter ins Rennen schicken dürfen, liegt diese Vorgabe im Bereich dessen, was Hartmann bereits gezeigt hat. Sollte er mehr zeigen, wird man sehen, wofür das am Ende reicht: "Ich glaube, es ist einiges drin", so Hartmann im Sportschau-Interview.