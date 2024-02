WDR-Sport Reguläres Tor nicht gegeben: Nullnummer im Kellerduell Stand: 18.02.2024 18:16 Uhr

Das Kellerduell in der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln ist am Sonntagabend torlos geendet. Dabei verwehrte Scheidsrichterin Karoline Wacker dem FC ein reguläres Tor.

Die Duisburgerinnen mit drei Punkten aus 13 Partien, auf der anderen Seite der FC fünf Niederlagen in Serie: Das bedeutete Abstiegskampf pur. Und das merkte man beiden Teams in der ersten halben Stunde auch deutlich an.

Auf schwer zu bespielbarem Rasen riskierten beide Teams nur wenig und agierten abwartend. Die Kölnerinnen übernahmen dann zuerst die Initiative. Nach 29 Minuten die erste Chance des Spiels, doch den Schuss von Marleen Schimmer aus spitzem Winkel konnte MSV-Keeperin Ena Mahmutovic abwehren.

Ball hinter der Linie, doch "kein Tor"

Es sollte nicht die einzige Parade der jungen Torfrau in dieser Partie sein. Doch nach 30 Minuten war sie eigentlich geschlagen. Einen Kopfball von Laura Vogt nach einer Ecke holte Mahmutovic noch aus dem Tor, doch der Ball war bereits deutlich hinter der Linie gewesen. Doch Schiedsrichterin Karoline Wacker entschied zum Entsetzen der Kölnerinnen auf "kein Tor".

Köln war nun aktiver, doch große Torchancen erspielte sich der FC vor der Pause ebensowenig wie der MSV. Nach dem Wechsel waren es erneut die Kölnerinnen, die die ersten Chancen erspielten. Eine flache Wiankowska-Hereingabe an den Fünfmeterraum verpasste Natalia Padilla-Bidas denkbar knapp (54.).

Null Torgefahr des MSV, Abstieg wohl besiegelt

Nur eine Minute später versuchte sich Marleen Schimmer mit einem Schuss aus 22 Metern zentraler Position, doch Mahmutovic lenkte den wuchtigen Schuss gerade noch so an die Querlatte. Auch in der Folge war der FC das einzige Team, das Torgefahr generierte. Duisburg fand über die gesamte Spielzeit offensiv quasi nicht statt.

Am Ende retteten MSV-Torfrau Mahmutovic, das nicht gegebene Tor sowie am Ende auch das Fehlen der letzten Konsequenz bei den Gästen dem MSV einen Zähler, der aber wohl bedeutungslos sein dürfte.

Mit nunmehr vier Zählern Rückstand auf das rettende Ufer und vor allem aufgrund der komplett fehlenden Harmlosigkeit in der Offensive gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf scheint der Abstieg des MSV kaum zu verhindern sein.

MSV nun in Essen, Köln gegen Werder

Am Freitag, 8. März, gastiert der MSV bei der SGS Essen (18.30 Uhr). Der FC empfängt zwei Tage später Werder Bremen (14 Uhr).