WDR-Sport Regionalliga: Wuppertal gewinnt Verfolgerduell, Bocholt weiter souverän Stand: 04.11.2023 16:12 Uhr

Der Wuppertaler SV hat das Verfolgerduell in der Fußball-Regionalliga West gegen Fortuna Köln für sich entschieden. Tabellenführer Bocholt siegte derweil erneut, der 1. FC Düren verlor überraschend gegen Schlusslicht Ahlen.

Wuppertal gewann am Samstag im heimischen Stadion am Zoo mit 2:1 (2:1) gegen Fortuna Köln. Kevin Hagemann brachte den WSV in der fünften Minute in Führung, Stipe Batarilo-Cerdic glich aber rasch aus (14.). Doch nur zwei Minuten nach dem Ausgleich erzielte Marco Terrazzino das 2:1 für Wuppertal - es war der erste Treffer des Ex-Bundesliga-Profis in der laufenden Regionalliga-Saison.

Nach diesem furiosen Start mit drei Treffern verlief die Partie ruhiger. Die Fortuna agierte vor allem in der zweiten Halbzeit nicht zwingend genug, um die Wuppertaler Führung noch ernsthaft zu gefährden. Der WSV brachte vor 8.100 Zuschauern das 2:1 über die Zeit und überholte die Kölner Südstädter damit in der Tabelle: Wuppertal ist nach dem dritten Sieg in Serie nun Tabellendritter, Fortuna Köln belegt den vierten Platz.

Bocholt bezwingt Alemannia Aachen

Tabellenführer 1. FC Bocholt feierte unterdessen einen weiteren Sieg und behauptet damit souverän die Tabellenspitze. Gegen Alemannia Aachen holte Bocholt einen 3:0 (1:0)-Heimsieg. Marc Beckert (26. Minute), Malek Fakhro mit seinem neunten Saisontor (78.) sowie Mergim Fejzullahu (90.) trafen vor 3.276 Zuschauern am Bocholter Hünting.

Neuer Tabellenzweiter ist der 1. FC Köln II, der den SV Lippstadt 08 mit 2:0 (1:0) besiegte.

Düren verliert beim Schlusslicht

Der 1. FC Düren, der als Tabellendritter in den Spieltag gegangen war, kassierte nach eigener Führung noch eine überraschende 1:2 (1:0)-Heimpleite gegen Tabellenschlusslicht RW Ahlen. Ömer Uzun (51.), Luka Tankulic (66.) und Serhat Koruk (80.) erzielten die Gäste-Tore.

SC Paderborn II - SC Wiedenbrück 2:2 (1:1)

SV Rödinghausen - RW Oberhausen 0:4 (0:1)

Schalke 04 II - FC Gütersloh 2:3 (1:1)

Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II 1:3 (0:3)

Remis zwischen Wegberg und Velbert

Bereits am Freitagabend hatten sich der FC Wegberg-Beeck und die SSVg Velbert 1:1 (0:0) getrennt.

Takahito Ohno (49.) schoss Wegberg am Freitagabend in Führung, nachdem Shpend Hasani eine Ecke von Timo Braun verlängert hatte. Markus Pazurek (82.) sorgte für den späten Ausgleich per Elfmeter. Zuvor hatte Nils Hühne den Ball mit der Hand abgewehrt. Die Wegberger rangieren weiter auf Tabellenplatz neun, Velbert ist Vorletzter.