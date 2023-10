WDR-Sport Regionalliga West: SV Rödinghausen trennt sich von Trainer Rump Stand: 16.10.2023 16:15 Uhr

Der SV Rödinghausen hat sich von Trainer Carsten Rump getrennt. Auch Co-Trainer Massimilian Porcello stellten die Ostwestfalen frei.

"Wir haben mit Carsten und Massi eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, nachdem sie in einer schwierigen Situation zu uns gekommen sind. Wir schätzen beide sehr, weshalb uns diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist", sagte Geschäftsführer Alexander Müller in einer Vereinsmitteilung vom Montag. "Nach einer ausgiebigen Analyse der sportlichen Entwicklung sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass es richtig ist, mit einer Veränderung auf der Trainerposition neue Impulse zu setzen."

Rödinghausen nur Zwölfter

Rödinghausen war als Mitfavorit in die Saison in der Regionalliga West gestartet. Mit zwölf Punkten aus den ersten elf Spielen rangiert der SVR in der Tabelle aber nur auf dem zwölften Rang. Am vergangenen Freitag unterlag Rödinghausen in Wiedenbrück mit 0:1.

Ein neuer Cheftrainer soll zeitnah vorgestellt werden, heißt es. Bis dahin übernehmen U23-Trainer Jan Stromberg und sein Co-Trainer Lennard Warweg die Mannschaft interimsweisen.

Rump war im August 2021 nach Rödinghausen gekommen und gewann in seiner ersten Saison gleich den Westfalenpokal.