WDR-Sport Regionalliga West: Last-Minute-Punkt für Aachen - Bocholt rückt heran

Regionalliga West: Last-Minute-Punkt für Aachen - Bocholt rückt heran Stand: 02.03.2024 15:55 Uhr

In der Regionalliga West hat Spitzenreiter Alemannia Aachen nach einem blutleeren Auftritt einen glücklichen Punkt beim SV Rödinghausen mitgenommen.

Durch einen Aachener Treffer in der Nachspielzeit kam die Alemannia am Samstag zu einem 1:1 (0:0) und führt die Tabelle weiter mit 51 Punkten an. Verfolger 1. FC Bocholt setzte sich mit 3:1 gegen Schlusslicht SSVg Velbert durch und rückte bis auf drei Punkte an Aachen heran.

SVR zu Beginn nach Kontern gefährlich

Rödinghausen setzte zu Beginn auf Konter und hatte bei zwei Angriffen über die linke Seite gute Gelegenheiten zur Führung. Zunächst wurde der enteilte Ramien Safi (6.) im Aachener Strafraum im letzten Moment von Lukas Scepanik abgegrätscht, dann traf Eros Dacaj (8.) nach einer Hereingabe von links aus etwa elf Metern die Unterkante der Latte.

Den ersten Schuss für Aachen gab Scepanik (10.) ab, sein Versuch von der Strafraumkante flog deutlich über das Tor. Die Alemannia war um Spiekontrolle bemüht, doch immer wieder kam Rödinghausen über den schnellen Safi. In der 16. Minute brach der Linksaußen erneut durch und legte zurück zu Simon Engelmann, dessen Versuch aus elf Metern Jan-Luca Rumpf noch blocken konnte.

Safi und Heinz lassen beste Chancen liegen

Anschließend beruhigte sich die umkämpfte Partie etwas, die meisten Szenen spielten sich im Mittelfeld ab. Safi (35.) vergab die nächste Riesenchance zur SVR-Führung, als Aachens Keeper Marcel Johnen aus seinem Tor geeilt war und Safi am leeren Tor vorbeischoss.

Auf der Gegenseite bescherte ein Fehler von Luis Weber den Aachenern eine hochkarätige Möglichkeit. Rödinghausens Torwart passte genau in die Füße von Aachens Scepanik, der quer auf Heinz (38.) legte - doch dieser verfehlte aus wenigen Metern das Tor.

Engelmann bringt Rödinghausen in Führung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen die Hausherren in Führung. Bei einem Angriff über die linke Seite gelangte der Ball zu Engelmann (49.), der aus wenigen Metern abzog und traf - Aachens Torhüter Johnen sah bei dem Gegentreffer trotz schlechter Sicht nicht gut aus.

Anschließend kämpfte Aachen, doch in der Offensive mangelte es an Ideen und Durchschlagskraft. Eine Alemannia-Chance ergab sich erst durch einen Fehler von SVR-Keeper Weber, der den Ball nicht festhalten konnte und bei einem Schuss von Julian Schwermann (71.) Glück hatte, dass der Aachener nur einen Gegenspieler anschoss.

Engelmann vergibt - Schwermann fliegt

Bessere Szenen hatte weiter Rödinghausen. Bei einer Doppelchance durch Engelmann (78.) aus spitzem Winkel scheiterte der SVR-Angreifer zunächst an Torwart Johnen und im zweiten Versuch an der Latte. Auch im Eins-gegen-Eins-Duell mit Johnen zog Engelmann (85.) den Kürzeren.

Ab der 86. Minute spielte Aachen zu zehnt, nachdem Schwermann seinem Gegenspieler von hinten in die Beine gegrätscht war und dafür die Rote Karte sah. In der Nachspielzeit gelang der Alemannia doch noch der Ausgleich: Nach einer Ecke von Heinz köpfte Kilian Pagliuca (90.+3) aus kurzer Distanz zum 1:1 ein.

Bocholt sitzt Aachen im Nacken

Aachens Verfolger 1. FC Bocholt bezwang das neue Schlusslicht SSVg Velbert trotz eines frühen Rückstands mit 4:1 (1:1).

Robin Hilger (10.) brachte Velbert zunächst früh in Führung, ehe Bocholts Top-Torjäger Malek Fakhro (38.) den Ausgleich erzielte. Nach der Pause war es ein Doppelschlag durch Bogdan Shubin (64.) und Kapitän Marc Beckert (69.), der Bocholt auf die Siegerstraße brachte. Raphael Assibey-Mensah (77.) setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Fortuna Köln bezwingt RWO im Topspiel

Nach dem Aus im Mittelrheinpokal und der Entlassung von Trainer Markus von Ahlen feierte Fortuna Köln im Topspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen einen 2:1 (1:0)-Erfolg. Köln erspielte sich mehr Chancen und ging verdient in Führung, als Justin Steinkötter (23.) nach einer Flanke von Younes Derbali zur Führung traf.

Nach der Pause erhöhte Adrian Stanilewicz (79.) auf 2:0, ehe Sebastian Mai (85.) den Anschlusstreffer für Oberhausen erzielte. Mit dem Aufstiegskampf werden wohl beide Klubs nichts mehr zu tun haben: Köln hat als Dritter sieben Punkte Rückstand auf Aachen, Oberhausen als Fünfter bereits 13.

Lippstadt verlässt Tabellenende

Im Tabellenkeller feierte der SV Lippstadt einen wichtigen 2:1 (2:1)-Sieg im Kellerduell bei Rot Weiss Ahlen und verließ nach drei Spielen ohne Niederlage den letzten Tabellenplatz. Cihan Özkara (5.) schoss die Hausherren zunächst in Führung, doch Viktor Maier (31.) und Niek Munsters (41.) drehten die Partie noch in der ersten Hälfte.