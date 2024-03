WDR-Sport Regionalliga West: Aachen läuft vorweg - Verfolger Bocholt patzt Stand: 09.03.2024 16:39 Uhr

In der Fußball-Regionalliga West ist das Wochenende ganz nach dem Geschmack von Tabellenführer Alemannia Aachen verlaufen: Die Aachener gewannen ihr eigenes Heimspiel. Und die Verfolger 1. FC Bocholt, Fortuna Köln und Wuppertaler SV ließen Punkte liegen.

Die Alemannia setzte sich am Freitagabend (08.03.2024) gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:1) durch und festigte dadurch die Spitzenposition in der Liga.

Kilian Skolik brachte die Gäste aus Düsseldorf in Führung (14.). Doch nur eine Minute später hatte Alemannia-Angreifer Lukas Scepanik eine Antwort parat und glich aus rund zwölf Metern Distanz aus. In der Folge erarbeitete sich das Team von Trainer Heiner Backhaus einige Tormöglichkeiten, verpasste es aber den zweiten Treffer zu erzielen.

Afamefuna erlöst die Alemannia

Dieser gelang dann allerdings in Hälfte zwei. Nach Vorlage von Bastian Müller traf Robin Afamefuna von der Strafraumkante. Der Ball wurde noch abgefälscht und landete in den Düsseldorfer Maschen zum 2:1 (74.). Danach verteidigte die Alemmania die Führung, Düsseldorfs Adam Bodzek sah noch Gelb-Rot (90.+3). Die Aachener brachten die Partie über die Zeit.

Bocholt und WSV verlieren, Fortuna Köln mit Remis

Die Verfolger der Alemannia konnten ihre Spiele am Samstag allesamt nicht gewinnen: Der Tabellenzweite 1. FC Bocholt verlor beim Tabellen-16. SV Lippstadt 08 mit 0:2 (0:0). Nachdem Bocholts Marc Beckert in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, kassierten die dezimierten Gäste in der zweiten Halbzeit zwei Gegentreffer. Bocholt hat nun sechs Punkte Rückstand auf Aachen.

Der Tabellendritte Fortuna Köln kam im Spiel beim FC Gütersloh nicht über 1:1 (0:0) hinaus. Die Fortuna ging in der 80. Minute durch Leon Demaj in Führung, musste aber fünf Minuten später noch den Ausgleich durch Markus Esko hinnehmen. Der Tabellenvierte Wuppertaler SV kassierte eine 0:3 (0:0)-Niederlage beim SC Wiedenbrück.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag:

RW Oberhausen - RW Ahlen 1:1 (1:0)

1. FC Köln II - Rödinghausen 0:3 (0:1)

FC Wegberg-Beeck - Schalke 04 II 5:1 (2:1)

SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II 2:4 (0:3)

Velbert im Überlebensmodus

Die SSVg Velbert schnappt Luft im Abstiegskampf. Gegen den 1. FC Düren siegten die Bergischen am Freitagabend mit 2:1 (1:1). Düren ging zunächst durch Ismail Harnafi (25.) in Führung. Robin Hilger glich für die Velberter (44.) noch vor der Pause aus. Max Machtemes sorgte in der zweiten Hälfte für den erlösenden Treffer zugunsten der SSVg. Weil aber die Konkurrenten Lippstadt und Wegberg-Beeck am Samstag auch gewinnen konnten, ist die Situation im Kampf um den Klassenerhalt für Velbert kaum leichter geworden.