WDR-Sport Regionalliga: MSV Duisburg patzt auch gegen Paderborn Stand: 14.02.2025 21:24 Uhr

Tabellenführer MSV Duisburg hat zum Auftakt des 22. Spieltags der Regionalliga West beim SC Paderborn II erneut einen Sieg verpasst.

Die Meidericher kamen am Freitagabend vor 12.204 Zuschauern im eigenen Stadion nicht über ein 0:0 hinaus und warten damit seit drei Spielen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende hatte der Spitzenreiter bereits überraschend bei Eintracht Hohkeppel verloren (0:2).

Gegen Paderborn verdienten sich beide Teams in einem ausgeglichenen Spiel den Punkt. Duisburg musste nach einer Roten Karte wegen groben Foulspiels für Can Coskun (51.) lange in Unterzahl agieren. In der Nachspielzeit sah auch Paderborns Tristan Zobel für eine Notbremse Rot (90.+3).

Gladbach kann Rückstand verkürzen

Der MSV wird mit nun 47 Punkten aus 21 Spielen auch diesen Spieltag an der Tabellenspitze beenden, Verfolger Borussia Mönchengladbach II kann am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg im Heimspiel gegen Fortuna Köln aber bis auf einen Punkt an Duisburg heranrücken. Rot-Weiß Oberhauen, derzeit einen Punkt hinter Gladbach Dritter, ist auswärts beim FC Gütersloh gefordert.