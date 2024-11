WDR-Sport Regionalliga: Lotte verliert erneut, Verspätung bei Türkspor-Spiel Stand: 02.11.2024 16:53 Uhr

Im Rennen um die Tabellenspitze in der Fußball-Regionalliga West haben die Sportfreunde Lotte erneut gepatzt.

Die Mannschaft von Trainer Farat Toku verlor ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln II am Samstag (02.11.2024) mit 0:1 (0:1). Damit verpassten es die Sportfreunde, zumindest bis Sonntag auf den ersten Tabellenplatz der Regionalliga West zu klettern.

Arda Süne erzielte den Treffer für die Kölner U21 in der 27. Spielminute. Bereits eine Woche zuvor hatte Lotte eine 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Düren kassiert.

Fortuna Köln holte derweil einen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf II und zog damit in der Tabelle an Lotte vorbei. Arnold Budimbu erzielte in 68. Minute das einzige Tor der Partie. Die Kölner Südstädter sind nun Tabellenzweiter.

Der KFC Uerdingen feierte einen 2:1 (2:1)-Auswärtssieg beim Wuppertaler SV. Beide KFC-Tore erzielte Jeff-Denis Fehr (24., 34.). Für den WSV, der im Oktober Trainer René Klingbeil entlassen hatte, reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Timo Bornemann (45.).

Rot-Weiß Oberhausen trennte sich vor 3.296 Zuschauern im heimischen Niederrheinstadion 2:2 (1:2) vom SV Rödinghausen. Für Oberhausen erzielte Timur Kesim den 1:0-Führungstreffer (14.) und - nachdem die Gäste das Spiel gedreht hatten - den 2:2-Ausgleich (78.).

Verspätung wegen Tornetzen bei Türkspor-Spiel

Die ebenfalls für 14.00 Uhr am Samstag angesetzt Partie zwischen Türkspor Dortmund und dem 1. FC Bocholt begann mit etwa 45-minütiger Verspätung. Wie die Bocholter mitteilten, kam es zu der Verspätung, weil die Tornetze im Hagener Ischeland-Stadion nicht regelkonform befestigt waren. Die Bocholter gewannen das Duell schließlich mit 4:2 (1:2).

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag

SV Eintracht Hohkeppel - FC Schalke 04 II 2:1 (0:0)

FC Gütersloh - 1. FC Düren 2:0 (1:0)

Duisburg am Sonntag gegen Gladbach II

Zwei Partien des 14. Spieltags stehen noch aus: Am Sonntag trifft Tabellenführer MSV Duisburg auf Borussia Mönchengladbach II, Anstoß ist um 14.00 Uhr in der Duisburger Arena. Zum Abschluss des Spieltags empfängt der SC Paderborn II am Montag ab 19.30 Uhr auf den SC Wiedenbrück.