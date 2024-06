WDR-Sport Real-Führung im Champions-League-Finale: Schock für tausende BVB-Fans beim Public Viewing in Dortmund Stand: 01.06.2024 20:32 Uhr

In Dortmund verfolgen zehntausende Fans seit 21 Uhr beim Public Viewing das Champions-League-Finale mit Dortmunder Beteiligung im Londoner Wembleystadion.

Von Sven Lüüs

Am Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt, wo am Vormittag noch die Markthändler standen, stehen jetzt 7.500 Fans in Schwarz und Gelb und fiebern mit Borussia Dortmund. Die gute Stimmung trübte nur die Trauer um die vergeben Chancen des BVB. Dann der Schock auf dem Hansaplatz: 1:0 für Real Madrid in der 74. Minute. Plötzlich wird es ganz still. Die BVB-Fans fangen sich aber schnell wieder und feuern "ihre" Mannschaft an.

Fans mit hohe Erwartungen

Nicklas, Patrick und Marc freuen sich auf das Finale und hoffen auf einen Sieg des BVB

Patrick ist dafür extra mit dem Bus gekommen – aus Dublin und hat sich am Hansaplatz direkt mit Marc und Niklas angefreundet. Jetzt feiern sie gemeinsam und hoffen natürlich auf einen Sieg des BVB. "Wenn ich das Viertel- und Halbfinale der Borussen sehe...da ist die Mannschaft gewachsen", erzählt Marc.

Er hatte es nicht ganz so weit wie Patrick, sondern ist aus Goslar angereist. Tickets für das Finale in London hatte er nicht bekommen, aber wenigstens will Marc das Spiel in Dortmund sehen: "Ich würde es mir niemals verzeihen, wenn die das Ding holen und ich nicht hier wäre."

Zu Beginn des Spiels haben einzelne Fans auf dem Hansaplatz Pyrotechnik gezündet.

Hoffnung auf Wiedergutmachung für die verspielte Meisterschaft

Die meisten Fans rechnen natürlich damit, dass der BVB eine Chance auf den Titel hat, auch, wenn der Gegner mit Real Madrid eines der stärksten Teams der Welt ist. Viele feiern, dass es der BVB nach 2013 überhaupt mal wieder ins Champions-League-Finale geschafft hat.

Tobias, Fabienne, Kathrin und Agnes aus Unna hoffen auf Wiedergutmachung für die verspielte Meisterschaft im letzten Jahr

Bei einigen ist aber auch noch die Erinnerung an die verspielte Meisterschaft im letzten Jahr präsent. "Das war der schlimmste Geburtstag ever", erinnert sich Kathrin aus Unna. Sie hofft, dass der BVB das heute wieder gutmacht. Sie ist mit Tobias, Kathrin und Agnes beim Public Viewing. Eigentlich sind die Vier sonst im Stadion, heute muss aber die große Leinwand reichen. "Hier ist's auch geil", finden sie.

Public Viewing auch am Fredenbaum und in den Westfalenhallen

Auch auf dem Festplatz am Fredenbaum wollen tausende Fans das Spiel verfolgen

Ganze 11.000 Fans finden in den Westfalenhallen Platz, wo das Spiel ebenfalls gezeigt wird. Die Tickets waren kurz nach der Ankündigung der Veranstaltung ausverkauft. Auf dem Platz am Fredenbaumpark, schauen über 14.000 Menschen auf die 95 Quadratmeter große Leinwand.

