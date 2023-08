WDR-Sport Prominenter Gast: Ex-FC-Star Modeste trainiert bei Fortuna Köln mit Stand: 08.08.2023 09:44 Uhr

Fans des Regionalligisten Fortuna Köln dürften sich in den kommenden Tagen verwundert die Augen reiben. Denn bei den Südstädtern hat sich ein prominenter Trainingsgast angekündigt: Mit Anthony Modeste will sich der einstige Top-Torjäger des 1. FC Köln bei der Fortuna fit halten.

Der Franzose, der den FC mit seinen Treffern zweimal Richtung Europa geschossen hatte, wechselte im Sommer 2022 mit großen Zielen von den Geißböcken zu Borussia Dortmund. Doch seine Zeit beim BVB endete nach nur einer enttäuschenden Saison. Seitdem ist Modeste vereinslos.

Interessenten für Modeste sind da

Die Suche nach einem neuen Klub läuft aktuell schleppend. Zwar werden dem 35-Jährigen schon länger Interessenten aus der Türkei, Frankreich und der 2. Bundesliga nachgesagt, etwas Passendes für die Ansprüche des Stürmers war bislang aber offenbar nicht dabei.

Um sich potenziellen Arbeitgebern in möglichst guter Form anzubieten, will sich Modeste nun beim Regionalliga-Spitzenreiter fit halten. "Tony ist an uns herangetreten. Er ist ein verdienter Spieler der Bundesliga, der in Köln wohnt. Deshalb war es für uns klar, dass wir ihm die Möglichkeit bieten wollen. Wie lange Tony bei uns trainieren wird, werden wir dann sehen“, bestätigte Fortuna-Sportchef Matthias Mink der "Bild"-Zeitung.

Wann Modeste ins Training einsteigt, will der Regionalligist nicht verraten. Dem Vernehmen nach soll er aber spätestens am Mittwoch erstmals am Südstadion vorbeischauen.

Verpflichtung "utopisch und ausgeschlossen"

Zuletzt hatte der Südstadt-Klub mit Dominik Ernst und Joshua Eze zwei Trainingsspieler fest verpflichtet - bei Modeste ist dies aus finanziellen Gründen unmöglich und von beiden Seiten nicht gewünscht. "Eine Verpflichtung von Modeste ist utopisch und ausgeschlossen. Er wird andere Pläne haben als in der Regionalliga für Fortuna Köln zu spielen", stellte SC-Präsident Hanns-Jörg Westendorf gegenüber "Reviersport" klar.

Was für Pläne Modeste tatsächlich hat, und ob die sich auch verwirklichen lassen, bleibt abzuwarten. Sicher ist derzeit nur eines: Aufhören ist für den 35-Jährigen keine Option: "Ich werde ganz sicher nicht meine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Meine Lust auf Fußball ist nach wie vor sehr groß, ich spüre in mir immer noch viel Leidenschaft und Gier", hatte Modeste dem RedaktionsNetzwerk Deutschland Ende Juli gesagt.

Modeste nicht an Transferfenster gebunden

Zeitdruck hat der Stürmer keine. Als vereinsloser Spieler könnte er zur Not auch nach Schließung des Transferfensters am 1. September noch bei einem Verein unterschreiben. Doch befriedigend ist die Situation für den einstigen Kölner Fan-Liebling derzeit sicher nicht. Modeste spielte in der Bundesliga neben Dortmund und dem FC auch noch für die TSG 1899 Hoffenheim. In 209 Spielen gelangen ihm 89 Tore, dazu bereitete er 17 weitere Treffer vor.