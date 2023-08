3. Liga Preußen Münster verdient sich gegen BVB Punkt zum Auftakt Stand: 05.08.2023 15:51 Uhr

Starker Auftritt bei der Rückkehr in die 3. Liga: Der SC Preußen Münster war beim Auftaktspiel gegen Borussia Dortmund II ganz nah dran am Sieg.

Am Samstag (05.08.2023) trennten sich die beiden westfälischen Klubs nach einem intensiven und temporeichen Spiel, in dem Münster die klar besseren Gelegenheiten hatte, mit einem torlosen Unentschieden.

Weckruf von Wegmann: Volleyschuss an die Latte

Die Gastgeber starteten ambitioniert in ihren ersten Drittliga-Auftritt nach dreijähriger Abstinenz. Münster wirkte griffiger, zielstrebiger – und hätte beinahe schon kurz nach dem Anpfiff einen gefährlichen Abschluss herausgespielt. Doch Joel Grodowski ging im Zweikampf mit Dortmunds letztem Mann Mario Suver zu Boden. Münster hätte gerne einen Platzverweis gesehen, doch der Pfiff von Schiedsrichter Konrad Oldhafer blieb aus (1.).

Die Preußen feuerten wenig später allerdings dann den ersten richtigen Warnschuss vor den Bug der Borussia ab: Gerrit Wegkamp traf mit einer Direktabnahme im Sechzehner nur den Querbalken, BVB-Torwart Marcel Lotka wäre chancenlos gewesen (6.).

Auch Dortmund bemühte sich, die "Adlerträger" hatten aber Vorteile bei den Ballbesitzanteilen und im Offensivspiel, der BVB II verteidigte einige brenzlige Situationen gut. Eigene Gefahr im Angriff strahlte die Borussia aber noch nicht aus.

Münster mit mehr Torchancen als BVB II

Dafür zog Münster im zweiten Durchgang weiter das Tempo an. So wurde Lotka erst zu einer ansehnlichen Flugeinlage bei einem direkten Freistoß von Alexander Hahn gezwungen (53.). Auch Simon Scherders Kopfball nach einem Eckball brachte Gefahr (61.). Eine richtig gute Möglichkeit Daniel Kyerewaa im Strafraum (62.).

Das erste Mal rettend eingreifen musste Münsters Torwart Max Schulze Niehues bei einem Versuch von Falko Michel (75.), doch viel mehr kam von Dortmund bis zum Spielende nicht mehr. Die Preußen hatten das BVB-Mittel der Wahl – viele lange Bälle – im Griff. Wobei der eigene "Lucky Punch" ausblieb.

Schreckmoment für Münster, Schmunzelmoment für BVB

Einen kurzen Schreckmoment für Münster hatte es allerdings noch gegeben: Luca Bazzoli musste blutend vom Feld (74.), nachdem er in einem intensiven Zweikampf mit Franz Roggo unglücklich dessen Schuh am Boden liegend ins Gesicht bekommen hatte. Er konnte aber aus eigener Kraft in die Kabine gehen.

Ganz spät gab es zumindest noch unter den Dortmunder Auswärtsfans einen kleinen Grund zum Jubeln: Neuzugang Jermain Nischalke, jetzt schon aufgrund seines Namens Publikumsliebling, wurde eingewechselt (85.) und mit Sprechchören gefeiert.

Derby für Münster gegen Arminia steht an

Am 2. Spieltag kommt es für Borussia Dortmund II zum ersten Duell mit einer anderen Zweitvertretung. Sonntag (20.08.2023, 13.30 Uhr), gastiert Freiburgs Unterbau im Ruhrpott. Münster hat einen Tag vorher (14 Uhr) beim westfälischen Erzrivalen und Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld eine Aufgabe zu lösen.