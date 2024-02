WDR-Sport Powervolleys Düren feieren souveränen Sieg in Bitterfeld Stand: 25.02.2024 16:30 Uhr

Die Powervolleys Düren haben am vorletzten Spieltag vor den Play-offs einen Sieg beim VC Bitterfeld-Wolfen eingefahren.

Düren setzte sich am Sonntagnachmittag in seinem ersten Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt glatt in drei Sätzen mit 3:0 (25:20, 25:21, 29:27) durch und rückte auf Platz fünf vor. Für die Play-offs ist Düren bereits qualifiziert. Am letzten Spieltag der Vorrunde trifft Düren auf Meister Berlin.

Zu Beginn des ersten Satzes hielt Bitterfeld gut mit und ging nach drei Punkten in Serie mit 4:3 in Führung, doch nach einer Auszeit konnte sich Düren vor allem durch einen hohen Aufschlag-Druck einen Fünf-Punkte-Vorsprung erarbeiten(16:11). Der Aufsteiger leistete sich zwischenzeitlich leichte Fehler und kam erst später wieder etwas heran, sodass Düren den Durchgang mit 25:20 gewann.

Im zweiten Satz ging es deutlich enger zu, keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Erst gegen Ende des Durchgangs erzielten die Powervolleys drei Punkte in Folge zum 19:16. Beim Stand von 24:20 vergab Düren den ersten Satzball, doch Leó Meyer nutzte den zweiten (25:21).

Im dritten Durchgang konnten die Powervolleys zunächst auf 14:9 davonziehen, doch Düren leistete sich einige Fehler und ließ die Gastgeber wieder bis auf einen Zähler rankommen (18:17). Düren musste drei Satzbälle Bitterfelds abwehren, ehe das Team seinen zweiten Matchball zum 29:27 nutzte.