3. Liga Pohlmann schießt BVB II zum Sieg über Viktoria Köln Stand: 16.09.2023 16:03 Uhr

Nach zuvor drei Spielen ohne Sieg hat Borussia Dortmund II in der 3. Liga wieder einen dreifachen Punktgewinn verbucht.

Die Dortmunder gewannen ihr Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag (16.09.2023) mit 2:1 (1:1).

Das Spiel begann munter, beide Teams kamen zu einigen Chancen. Julian Hettwer erzielte in der sechsten Minute das 1:0 für den BVB-Nachwuchs. Kölns Patrick Koronkiewicz traf acht Minuten später per Elfmeter-Nachschuss zum 1:1 (14.), nachdem er kurz zuvor an Dortmunds Keeper Marcel Lotka gescheitert war. Den zweiten Dortmunder Treffer, der später zum Sieg reichte, erzielte Ole Pohlmann in der 51. Minute.