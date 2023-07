WDR-Sport Phänomen Schalke - Zuschauer rennen Zweitligist die Bude ein Stand: 07.07.2023 09:53 Uhr

Auch in der 2. Liga wird's kein Halten geben: Die Euphorie um Schalke 04 nimmt skurrile Züge an. Innerhalb kürzester Zeit wurden alle Dauerkarten verkauft. Jetzt müsste nur noch die Mannschaft funktionieren.

Der FC Schalke 04 steht wieder auf dem Platz: Am Donnerstag gab's ein 2:2 beim 1. FC Bocholt. Einem Viertligist. Immerhin. Nein, man sollte nicht spotten über die sportlichen Darbietungen des königsblauen Großklubs aus dem Ruhrgebiet - dafür ist die Sache viel zu ernst.

Und wieder: 2. Liga

Trotz teils ansehnlicher Leistungen in der zweiten Saisonhälfte ist Schalke wieder aus der Bundesliga abgestiegen und tritt nun also demnächst wieder in der 2. Liga an. Wieder muss man unten anfangen, wieder geht man mit einem fast komplett neu zusammengestellten Team in eine Saison, die aktuell mehr Fragezeichen statt Antworten liefert.

Wird das Team stark genug sein, um im starken deutschen Fußball-Unterhaus gleich wieder oben mitzuspielen? Hat man die richtigen Spieler zusammenbekommen, um in der körperbetonten 2. Liga mitzuhalten? Können die vielen jungen Akteure dem Druck und dem Tempo der motivierten gegnerischen Teams genügend entgegensetzen?

Freitag ins Trainingslager

Die Meinungen dazu gehen noch auseinander, Trainer Thomas Reis wird erst am Wochenende mit seinen Jungs ins erste Trainingslager in die Kitzbüheler Alpen reisen und sich dort selbst ein erstes besseres Bild machen können. Sicher ist nur eines: An den Fans von Schalke wird es am Ende nicht scheitern.

Tolle Fans: Thomas Reis

Als Schalke am Donnerstag den Tageskarten-Vorverkauf für die Hinrunde startete, brach das System fast zusammen. Zwei Stunden nach Verkaufsstart um 10 Uhr waren alle 50.000 Tickets für den Heimbereich für die ersten acht Hinrundenspiele in der Arena vergriffen. Inklusive der 40.000 Dauerkarten sind somit insgesamt schon 370.000 Plätze vergeben. Mehr als andere Zweitligisten in der gesamten kommenden Saison begrüßen dürften.

40.000 verkaufte Dauerkarten

"Unglaublich, was in den letzten wie Jahren hier so passiert ist. Man merkt: Schalke ist ein Traditionsverein, Schalke hält zusammen", sagte Schalkes Torjäger Simon Terodde nach dem Abpfiff des Bocholter Testspiels. "Man merkt, die Fans stehen hinter uns. Das ist sensationell."

Auch Schalkes Trainer Thomas Reis zeigte sich verwundert: "Seit ich hier bin, ist es Wahnsinn, was für eine Euphorie herrscht." Der Coach weiß natürlich, was von ihm und seinem Team erwartet wird. "Aber man muss der Euphorie auch gerecht werden. Das ist ein Druck, den ich sehr, sehr gerne habe, weil wir tolle Fans haben." Er findet: "Wir müssen schauen, dass wir das Tempo von den Rängen auf den Rasen übertragen."

Zalazars Verbleib immer wahrscheinlicher

Personell ist noch vieles im Umbruch bei Königsblau: Marius Bülters Wechsel zur TSG Hoffenheim ist jetzt fix, bei Spielmacher Rodrigo Zalazar steigen immer mehr die Chancen, dass er bleibt. Gemeinsam mit Keeper Ralf Fährmann und den beiden erfahrenen Stürmern Terodde und Sebastian Polter soll er das Grundgerüst in Schalkes nächster Zweitliga-Runde bilden.