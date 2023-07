WDR-Sport Paderborn verleiht van der Werff nach Rostock Stand: 20.07.2023 16:52 Uhr

Jasper van der Werff wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom SC Paderborn zu Hansa Rostock. Das teilten die Hanseaten am Donnerstag mit.

Der 24-Jährige war in den vergangenen zwei Jahren auf 37 Zweitliga-Spiele für den SCP gekommen, an den er in der Saison 2021/22 vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg zunächst ausgeliehen worden war, eher er im Sommer 2022 fest verpflichtet wurde.

"Mit Jasper haben wir einen erfahreneren und dennoch entwicklungsfähigen Innenverteidiger nach Rostock holen können, der uns durch eine gute individualtaktische Ausbildung und sein gutes Passspiel im Gesamtpaket noch variabler machen soll", sagte Sportdirektor Kristian Walter über den ehemaligen Schweizer Junioren-Nationalspieler.