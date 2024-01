WDR-Sport Paderborn siegt im letzten Test deutlich Stand: 14.01.2024 13:21 Uhr

Eine Woche vor dem Rückrundenstart der 2. Bundesliga zeigte sich Paderborn in guter Form: Gegen Drittligist Münster gab es einen hohen Sieg.

Mit einem hohen Sieg schloss der SC Paderborn den Reigen der Testspiele zur Vorbereitung auf die Rückrunde ab. Gegen den Drittligisten Preußen Münster gewannen die Paderborner im Trainingszentrum am Sonntag (14.01.2023) mit 6:1 (5:0). Die Treffer erzielten Kai Klefisch, Ilyas Ansah, Raphael Obermair, David Kinsombi und Felix Platte, der einen Doppelpack schnürte.

Platte mit Doppelpack

Mit schnellen Toren sorgte der SCP für klare Verhältnisse. Klefisch reagierte beim 1:0 im Strafraum am schnellsten (6.), wenig später erhöhte Ansah nach Vorarbeit von Laurin Curda. Dann verwertete Obermair ein weites Zuspiel von Torwart Pelle Boevink per Heber zum 3:0 (12.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte trat Platte auf den Plan, der zweimal per Abstauber erfolgreich war (33./37.).

Im zweiten Durchgang wechselte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok durch. Lediglich Keeper Boevink, Abwehrspieler Curda und Mittelfeldakteur Sebastian Klaas spielten durch. Die Münsteraner gingen nun deutlich konsequenter in den Zweikämpfen zu Werke. Weitere Tore fielen per Elfmeter: Erst verwandelte Kinsombi nach Foul an Robert Leipertz (75.), dann gelang Andrew Wooten der Ehrentreffer für Münster (77.).