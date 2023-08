WDR-Sport Paderborn erwartet in Cottbus ein "heißes Pflaster" Stand: 12.08.2023 13:51 Uhr

Trainer Lukas Kwasniok vom Zweitligisten SC Paderborn geht beim Pokalspiel beim Regionalligisten Energie Cottbus am Sonntag (18 Uhr) von einem "heißen Pflaster" mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl aus.

"Wir wissen, was uns erwartet, und werden die Partie angehen wie ein Punktspiel. Cottbus hat in der Vergangenheit schon richtige Pokalfights geboten", betonte der Coach in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Die Ostwestfalen gehen als ligahöherer Klub naturgemäß als Favorit in die Partie. Allerdings hat sich auch der SC Paderborn in der 2. Liga in den ersten beiden Spielen schwer getan. Zum Start gab es eine 0:5-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth. Beim 1:1 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück reichte es dann zumindest für den ersten Punkt.

Zudem gehen die Cottbusser selbtsbewusst in die Partie. Nach zehnjähriger Pause will Energie endlich wieder einmal die 1. Runde des DFB-Pokals überstehen. Die zweite Runde erreichte Energie Cottbus zuletzt in der Saison 2013/14 – damals noch als Zweitligist. "Es ist eine spielstarke Mannschaft. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir es ihnen mit der Kulisse im Rücken schwer machen werden", sagte Energie-Kapitän Axel Borgmann.

Kruse fällt aus, Quartett um Curda wieder im Kader

Die Gäste müssen mit Max Kruse auf ihren Königstransfer verzichten. Der im Sommer verpflichtete Ex-Nationalspieler hat sich gegen Osnabrück einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Allerdings wird Rechtsfuß Laurin Curda (Foto) wieder von Anfang an auflaufen.

Auch der in der Meisterschaftsrunde noch gesperrte Innenverteidiger Visar Musliu sowie die wieder genesenen Offensivspieler Robert Leipertz und Adriano Grimaldi werden die Fahrt in die Lausitz antreten.