WDR-Sport Ostermeier schießt SGS Essen zum Sieg in Köln Stand: 16.12.2023 13:54 Uhr

Die SGS Essen hat ihr letztes Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Bundesliga der Frauen gewonnen. Die Partie beim 1. FC Köln wurde durch ein einziges Tor entschieden.

Die SGS setzte sich am Samstag in der Partie des zehnten Bundesliga-Spieltags mit 1:0 (1:0) durch.

Bereits am 25. November hatten sich die beiden Teams im DFB-Pokal-Achtelfinale in Essen duelliert: Eine zwischenzeitliche Kölner Führung hatte die SGS in der Schlussphase noch in einen 4:3-Sieg gedreht.

Die Anfangsphase der Bundesliga-Partie im Franz-Kremer-Stadion in Köln gehörte nun klar den Gastgeberinnen: Mit starkem Pressing schnürten sie die SGS tief in deren Spielhälfte ein.

Die Essenerinnen kamen allmählich besser ins Spiel und tauchten auch vor dem Kölner Tor auf: Nach einem Sololauf aus der eigenen Hälfte zog SGS-Stürmerin Laureta Elmazi kurz vor dem Strafraum ab; der Schuss war aber zu mittig, sodass Köln-Keeperin Paula Hoppe keine Mühe hatte, ihn abzuwehren (19. Minute).

Ostermeier schießt SGS in Führung

Zweikampf zwischen der Kölnerin Dora Zeller und der Essenerin Laura Pucks

Doch der Revierklub blieb am Drücker und ging in der 27. Minute in Führung: Nach Vorlage von Ramona Maier traf die aufgerückte SGS-Linksverteiderin Lena Ostermeier mit einem präzisen Linksschuss aus zwölf Metern ins Netz. Maier hatte den Ball an der Grundlinie von Sofie Vendelbo erobert, sie lief in den Strafraum und bediente dann Ostermeier im Rückraum.

Köln wirkte in dieser Phase passiv, die Gäste hatten das Spiel im Griff. In der 45. Minute musste FC-Torhüterin Hoppe zwei gefährliche Schüsse von Katharina Piljic entschärfen, erst mit einer Fußabwehr und dann mit einer Flugeinlage.

Auch nach der Pause waren die Gäste besser im Spiel: Nach einer Ecke von Kowalski zog Maier aus 14 Metern ab - Kölns Torhüterin Hoppe lenkte den Ball gerade noch an die Latte (54.).

Etwa 16 Minuten später traf Maier mit einem Rechtsschuss ins Netz - der Treffer zählte aber nicht, da die Essenerin nach Auffassung von Schiedsrichterin Miriam Schwermer und ihrer Assistentin im Abseits stand.

In der Folge wachten die Kölnerinnen noch mal auf: Erst verfehlte Dora Zeller das Essener Tor mit einer Direktabnahme nur knapp (72.), dann zwang Natalia Padilla-Bidas die SGS-Torhüterin Sophia Winkler mit einem Schuss aus 17 Metern zu einer starken Parade (75.).

Köln erhöhte das Risiko in der Schlussphase, dadurch ergaben sich wiederum Räume zum Kontern für die Gäste. Bis zum Schlusspfiff fiel jedoch kein weiteres Tor mehr, Essen siegte mit 1:0.

Das Team von SGS-Trainer Markus Högner verbuchte damit seinen fünften Sieg im zehnten Bundesliga-Spiel und überwintert in der oberen Tabellenhälfte. Köln blieb im fünften Pflichtspiel in Folge sieglos und belegt aktuell den neunten Tabellenplatz.

Essen nach der Winterpause gegen Wolfsburg

Die Fußball-Bundesliga der Frauen geht nach diesem Wochenende in die Winterpause: Die nächsten Spiele für Essen und Köln stehen im Januar 2024 an: Am 28. Januar ist der 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt zu Gast, die SGS empfängt den VfL Wolfsburg.