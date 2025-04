WDR-Sport NRW-Sportvereine vermelden Mitgliederrekord Stand: 15.04.2025 17:11 Uhr

Die Sportvereine in NRW sind erneut gewachsen. Zum zweiten Mal in Folge vermelden die Vereine einen Mitgliederrekord.

5,475 Millionen Menschen sind aktuell in den rund 17.300 Sportvereinen in NRW angemeldet. Das hat der Landessportbund NRW am Dienstag vermeldet. Laut der aktuellen Bestandserhebung sei das ein Plus von fast 154.000 Personen (2,89 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. 70.000 davon seien Kinder und Jugendliche im Alter bis 26 Jahren.

"Damit bleiben Sportvereine unverändert die mit Abstand größte Bürgerbewegung in NRW. Sie stehen nicht nur für Sport, sondern auch für Zusammenhalt und Eigeninitiative, also genau das, was unser Land jetzt braucht“, sagte LSB-Präsident Stefan Klett in einer Verbandsmitteilung.

Thema Sportstättensanierung im Fokus

Die hohen Mitgliederzahlen rücken nun das Thema Sportstätten-Sarnierung in den Fokus: "Um weiter erfolgreich zu sein, benötigen die Vereine vor allem intakte kommunale und vereinseigene Sportstätten - und da ist der Sanierungsbedarf leider riesig. Die Sportstättenförderung wird deshalb zum wichtigsten Thema", sagte Klett.

Laut Koalitionsvertrag plant die neue Bundesregierung mit einer Milliarde Euro für die Sanierung von Sportstätten. "Eine Milliarde pro Jahr wäre ein echter Fortschritt zum Abbau des Sanierungsstaus. Eine Milliarde verteilt auf vier Jahre wäre ein Rückschritt gegenüber dem, was es bisher gab", sagte Klett und nahm das Land NRW mit ins Boot: "In jedem Fall brauchen wir ergänzend eine Fortsetzung der Landesförderung in NRW."

Unsere Quellen: