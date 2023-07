WDR-Sport NRW- Ministerpräsident Wüst wird Schirmherr der Hockey-EM Stand: 20.07.2023 16:29 Uhr

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) übernimmt die Schirmherrschaft für die Hockey-Europameisterschaft im August in Mönchengladbach.

"Gemeinsam mit vielen Fans aus ganz Europa werden wir wieder ein unvergessliches Festival des Hockey-Sports feiern", sagte Wüst in einer Mitteilung des Deutschen Hockey Bundes (DHB) vom Donnerstag.

Vom 18. bis zum 27. August wird die EM der Damen und Herren in Mönchengladbach stattfinden, 40 Spiele stehen an zehn Tagen im Gladbacher Hockeypark auf dem Programm. Die Heim-EM ist das erste große Hockeyereignis in Deutschland seit zwölf Jahren, seit der EM 2011 an gleicher Stelle.