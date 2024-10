WDR-Sport Noch einmal in "Rut und Wiess": Podolski lädt zum Abschiedskick Stand: 08.10.2024 13:04 Uhr

Zahlreiche Weltmeister, ausverkauftes Haus und große Emotionen: Wenn Lukas Podolski am Donnerstag zum Abschiedsspiel in Köln lädt, gibt sich die geballte deutsche Fußball-Prominenz die Ehre

Joachim Löw und Hansi Flick auf der Trainerbank, Manuel Neuer und Mats Hummels auf dem Rasen - an Stars fehlt es nicht, wenn sich Lukas Podolski in "seinem Wohnzimmer" vom Kölner Publikum verabschiedet. Die 50.000 Tickets für das vom 1. FC Köln organisierte Spiel unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim - ein letztes Mal in Rut un Wiess" waren schon nach wenigen Tagen ausverkauft.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude beim Star des Abends: "Es ist mir eine Ehre, vor voller Hütte noch einmal den Geißbock auf der Brust zu tragen", sagte Podolski, der seine erfolgreiche Karriere derzeit beim polnischen Klub Gornik Zabrze ausklingen lässt.

181 Spiele und 86 Tore für den 1. FC Köln

Der 39 Jahre alte Podolski stammt aus der FC-Jugend. Im November 2003 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag, wenig später feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Dabei seien die ersten Profi-Vertragsunterlagen von "Poldi" noch mit "Kaffeeflecken versaut" gewesen, erinnert sich der damalige FC-Manager Andreas Rettig im "Express". Vorausgegangen war ein Malheur von Podolskis damaligem Berater Norbert Pflippen.

Der erfolgreichen Zeit in der Domstadt taten diese "Anlaufschwierigkeiten" aber keinen Abbruch, Podolski brachte es in der Folge auf 181 Einsätze und 86 Treffer für seinen Herzensklub. Es sei für ihn "extrem wichtig, in Köln für die Unterstützung in all den Jahren Danke zu sagen", so Podolski, der von 2003 bis 2006 und von 2009 bis 2012 für den FC spielte. Dazwischen und danach lief der schussgewaltige Linksfuß unter anderem für den FC Bayern, den FC Arsenal und Galatasaray Istanbul auf.

Podolskis "finale Liebeserklärung"

Die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr) sieht Podolski als "finale Liebeserklärung an eine besondere Stadt, den FC mit seinen großartigen Fans, langjährige Teamkollegen und zahlreiche weitere Personen, die meinen Weg bis heute begleiten", so der 130-malige Nationalspieler.

Neben "zahlreichen" Weltmeistern von 2014" treten nach Angaben des FC "ehemalige Mannschaftskollegen aus Poldis Zeit beim 1. FC Köln, Spieler aus dem aktuellen FC-Kader sowie Teamkollegen aus der Mannschaft seines polnischen Heimatvereins Gornik Zabrze gegeneinander an". Löw und Flick, unter denen Podolski mit dem WM-Titel 2014 in Rio den größten Triumph seiner Karriere feierte, coachen die beiden Teams. Übertragen wird das Spiel beim frei empfangbaren TV-Sender ProSieben.

Seinen großen Tag will Podolski einfach auf sich "zukommen lassen", sagt er: "Umso näher das Spiel kommt, umso schöner wird es."