WDR-Sport Nina Holt - Rettungsschwimmerin auf WM-Mission

Nina Holt feiert bei der Schwimm-WM ihr Debüt in der 200-m-Staffel auf der olympischen Distanz. Im Rettungssport gehört sie bereits zu den Weltbesten.

Einen Rettungseinsatz von Nina Holt bei der am Donnerstag beginnenden Schwimm-WM in Fukuoka kann man wohl ausschließen, denn im Wasser fühlen sich die Athletinnen und Athleten pudelwohl. Dennoch ist das Debüt auf der großen Bühne der Höhepunkt für DLRG-Schwimmerin Holt, die bisher vor allem im Rettungssport erfolgreich war.

Eine der Weltbesten im Rettungssport

In der Staffel über 4x200 Meter der Frauen wird Holt in Fukuoka antreten, dafür qualifiziert hat sie sich im April bei den Berlin Swim Open. Dort schlug sie nach 2:00,88 Minuten an und erreichte mit den drei bisher schneller geschwommenen Schwimmerinnen Isabel Gose, Leonie Kullmann und Nele Schulze die WM-Norm. "In der Konstellation werden wir in Japan starten", erklärte die 20-Jährige gegenüber der Rheinischen Post.

Dabei konzentriert sich die Mönchengladbacherin noch gar nicht so lange auf den olympischen Schwimmsport. Eigentlich ist Holt Rettungsschwimmerin - und zwar eine der besten auf der Welt. Bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Rettungssport holte sie schon einige Medaillen, unter anderem auch Gold.

Silbernes Lorbeerblatt als Auszeichnung bekommen

Die Disziplinen sind andere als auf der Olympiastrecke: Wo es dort um Freistil, Rücken oder Schmetterling geht, heißt es im Rettungssport zum Beispiel "Retten einer Puppe" oder "Lifesaver". Im DLRG-Interview vor der EM 2021 hat sie zum größten Erfolg gesagt: "50 Meter Junioren-Weltrekord beim Puppen-Retten."

Schwimmerin Nina Holt wird 2022 zur Nachwuchssportlerin des Jahres des Landes NRW gekührt

Im Jahr 2022 wurde sie Weltmeisterin mit neuem Europarekord in dieser Disziplin. Insgesamt holte sie fünf Medaillen bei den World Games und wurde dafür mit dem silbernen Lorbeerblatt von Bundestrainer Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet. Ebenso gab es die Auszeichnung zur Nachwuchssportlerin des Jahres 2022 in NRW bei den sogenannten FELIX-Awards. Inzwischen hält sie drei Weltrekorde im Rettungssport.

Konzentration auf den Schwimmsport

Danach folgte ein Umschwung: Holt konzentrierte sich mehr auf die olympischen Schwimmdisziplinen. Sie wechselte im Dezember 2022 an den Bundesleistungsstützpunkt in Magdeburg und ihre Fortschritte seitdem sind enorm. Im April verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung über 200 Meter Freistil um fast drei Sekunden. "Dabei haben wir gar nicht viel machen können bisher", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn damals. Holt biete viel Potenzial, heißt es aus Schwimmkreisen.

Nun soll die 20-Jährige in der Staffel als viertes Mitglied erstmals bei einem Großereignis auf der olympischen Strecke zum Einsatz kommen. Wie weit es für die vier deutschen Frauen geht, ist ungewiss. Zu den Medaillenkandidatinnen gehören sie nicht. Für Holt persönlich dürfte es dennoch der vorläufige Höhepunkt im olympischen Schwimmsport sein.