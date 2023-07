WDR-Sport Niemeier verpasst Halbfinale in Hamburg Stand: 27.07.2023 13:41 Uhr

Tennisprofi Jule Niemeier hat ihren zweiten Halbfinaleinzug am Hamburger Rothenbaum verpasst. Die Dortmunderin verlor ihr Viertelfinale gegen die Australierin Daria Saville mit 3:6 und 2:6.

2021 war der 23-jährigen Niemeier der Sprung unter die besten Vier gelungen. Die Qualifikantin Saville, die zuvor schon Lokalmatadorin Tamara Korpatsch besiegt hatte, erwies sich als unangenehme Gegnerin für die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, die nicht an ihren überzeugenden Erfolg gegen die Kasachin Julia Putinzewa anknüpfen konnte. Niemeiers Quote an ersten Aufschlägen war zu gering, um Druck ausüben zu können. Hinzu kamen viele unerzwungene Fehler von der Grundlinie.