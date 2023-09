WDR-Sport Niemeier scheidet in Tokio in Runde eins aus Stand: 12.09.2023 09:35 Uhr

Jule Neimeier ist in Tokio in Runde eins ausgeschieden und sucht weiter ihre Form.

Nächster Rückschlag für Jule Niemeier: Die formschwache Dortmunderin unterlag am Dienstag Anna Kalinskaja mit 4:6, 4:6. Bei den US Open war die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 bereits in der Qualifikation gescheitert.

Auch für die anderen Deutschen ist das Turnier beendet: Tatjana Maria verlor trotz deutlicher Führung gegen die Ungarin Panna Udvardy im entscheidenden Tiebreak nach 3:06 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:7 (5:7). Die deutsche Nummer eins, die beim Grand Slam in New York gegen die Kroatin Petra Martic verloren hatte, war in Japan an Position zwei gesetzt als klare Favoritin in die Partie gegangen. Anna-Lena Freidsam war bereits am Montag gescheitert.