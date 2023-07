WDR-Sport Nach Mittelfußbruch: Andrich zurück im Bayer-Training Stand: 26.07.2023 13:46 Uhr

Rund elf Wochen nach seinem Mittelfußbruch hat Robert Andrich erstmals wieder mit seinen Mannschafts-Kollegen von Bayer Leverkusen trainiert.

Der Mittelfeldspieler stand am Mittwochmorgen in der Einheit im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf dem Platz.

Andrich hatte sich die Verletzung in der Schlussphase des Halbfinal-Hinspiels in der Europa League bei der AS Rom (0:1) am 11. Mai zugezogen. Bis dahin war er mit 41 Pflichtspiel-Einsätzen unumstrittener Stammspieler der Werkself.